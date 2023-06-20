Какой сегодня праздник 20 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 20 июня значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 20 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 20 июня годами ранее, какой праздник 20 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 20 июня

В 1793 году в этот день в Париже началась Великая революция.

В 1840 году 20 июня американский изобретатель Сэмюэл Морзе, который создал телеграф – получил на него патент.

видео дня

Также в этот день, но в 1943 оду на севере Канадыбыл обнаружен Новый Квебекский кратер – один из самых больших в мире.

В Украине 20 июня 1918 года начался Всеукраинский церковный собор, а в 1919 году военная делегация УНР подписала с поляками мирный договор.

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

20 июня отмечаются такие праздники как Всемирный день беженцев, День защиты слонов в зоопарках, День мотоциклиста и Всемирный день WiFi.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 20 июня

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память Феодота Анкирского. Своими проповедями обратил в христианство большое количество язычников и мотивировал грешников каяться. Феодота истязали, после чего казнили по приказу правителя.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 20 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 20 июня, отметят:

Мужские имена: Александр, Богдан, Валентин, Владимир, Григорий

Женские имена: Мария, Анна

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