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Какой сегодня праздник 21 июня: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
21 июня 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 21 июня значит для Украины.
Какой сегодня праздник 21 июня
Какой сегодня праздник 21 июня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 21 июня годами ранее, какой праздник 21 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 21 июня

21 июня 1768 года Гайдамаки взяли штурмом Умань, которую обороняли барские конфедераты.

21 июня 1893 года на выставке в Чикаго впервые было представлено колесо обозрения. В этот же день в 1913 году с парашютом впервые прыгнула американка Джорджия Бродвик. В 1915 году в этот день Каземир Малевич написал "Черный квадрат".

видео дня

В 1971 году Борис Мозолевский – украинский археолог раскапывал курган Толстую Могилу и открыл знаменитую на весь мир скифскую пектораль.

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

Для всего мира 21 июня это Международный день йоги, Международный день празднования летнего солнцестояния. Также отмечается Всемирный день гуманизма и День селфи.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 21 июня

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память великомученика Феодора Стратилата, который жил в 3-4 веке. Святой пережил пытки по приказы царя Ликиния, который участвовал в изгнаниях христиан. Феодор умер на кресте, а его душу забрали ангелы.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 21 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 21 июня, отметят:

Мужские имена: Василий, Константин, Павел, Фёдор.

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