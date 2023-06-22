Какой сегодня праздник 22 июня: особенный день для Украины

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 22 июня значит для Украины

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Какой сегодня праздник 22 июня / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 22 июня годами ранее, какой праздник 22 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 22 июня

В этот день, 22 июня, фашистская Германия напала на СССР и начала бомбардировку Киева. Война с Германией забрала жизнь каждого пятого украинца.

Также в этот день 1978 года был обнаружен спутник Плутона – Харон.

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Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

Для Украины 22 июня – это День скорби и памяти жертв войны в Украине. День скорби установили согласно Указу Президента Украины 17 ноября 2000 года.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 22 июня

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память Кирилла Александрийского. Святой жил в 4-5 веке и посвятил свою жизнь изучению Слова Божьего, проповедовал, боролся против ереси, прославлял христианство и умер своей смертью в 444 году.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 22 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 22 июня, отметят:

Мужские имена: Кирилл, Александр, Иван

Женские имена: Марианна, Мария.

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