Какой сегодня праздник 23 июля: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 23 июля годами ранее, какой праздник 23 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 23 июля – что произошло в мире и Украине
23 июля в 1936 году был создан Институт истории Украины. Также в этот день в 1966 году запустили первую очередь Кременчуцкого нефтеперерабатывающего завода.
В 1982 году в этот день приняли решение о полном запрете на отлов китов с комерческой целью.
Что за праздник 23 июля в Украине и мире
Как мы уже сказали выше, в этот день, 23 июля, было принято решение о запрете отлова Китов. В этот день мир отмечает Международный день китов и дельфинов. В США 23 июля отмечают День ванильного мороженого.
Какой святой праздник 23 июля по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память преподобного Антония – основателя Киево-Печерского монастыря. Провел много лет в одиночестве и основал монастырь, также Успенский собор.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 23 июля
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 23 июля, отметят:
Мужские имена: Антон, Георгий, Данил, Роман.
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