УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какой сегодня праздник 23 июля: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
23 июля 2023, 04:00
4
Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 23 июля значит для Украины.
Какой сегодня праздник 23 июля
Какой сегодня праздник 23 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 23 июля годами ранее, какой праздник 23 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 23 июля – что произошло в мире и Украине

23 июля в 1936 году был создан Институт истории Украины. Также в этот день в 1966 году запустили первую очередь Кременчуцкого нефтеперерабатывающего завода.

В 1982 году в этот день приняли решение о полном запрете на отлов китов с комерческой целью.

видео дня

Что за праздник 23 июля в Украине и мире

Как мы уже сказали выше, в этот день, 23 июля, было принято решение о запрете отлова Китов. В этот день мир отмечает Международный день китов и дельфинов. В США 23 июля отмечают День ванильного мороженого.

Какой святой праздник 23 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память преподобного Антония – основателя Киево-Печерского монастыря. Провел много лет в одиночестве и основал монастырь, также Успенский собор.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 23 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 23 июля, отметят:

Мужские имена: Антон, Георгий, Данил, Роман.

Также вам может быть интересно:

календарь праздников
Реклама

Главное за день

Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина – The Times

Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина – The Times

22:07 Мир
Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО: Зеленский назвал причину

Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО: Зеленский назвал причину

21:08 Украина
Китай недоволен Путиным и может на него надавить – WP

Китай недоволен Путиным и может на него надавить – WP

20:33 Мир
Все главные новости

Последние новости

04:00

Какой сегодня праздник 23 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:05

Едят ли свиные хвосты: поразительный ответ просто "убьет наповал"

02:15

"Это реально сделать до конца 2023 года": полковник рассказал, как можно освободить Крым

01:30

"Не любят оппонентов": Эйдман рассказал, как в РФ подавляют любую критику Путина

00:27

РФ может начать новую войну: у Зеленского раскрыли цель и сценарий Кремля

Игоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь ЭйдманИгоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь Эйдман
22 июля, суббота
23:51

"Поняла, что облажалась": хромающая Седокова завалила выступление на российском канале

23:50

Решить невозможно: только гений найдет ошибку на изображении комнаты за 12 секунд

23:30

"Думает стабильно, поступает по-разному": эксперт сказал, как предсказать поведение Путина

22:40

У оккупантов началась паранойя из-за ударов по Крымскому мосту - ЦНС

Реклама
22:07

Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина – The Times

21:39

В авто сильно "прилетело": экс-главарь "ДНР" Бородай попал под обстрел на Донбассе

21:08

Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО: Зеленский назвал причину

20:33

Китай недоволен Путиным и может на него надавить – WP

20:18

Румыния осадила Орбана, который постоянно выдает скандальные заявления

19:40

Глава Харьковской прокуратуры Фильчаков встретился с депутатами Европарламента

19:08

Беларусь для "Вагнера" – только временный пункт дислокациимнение

19:06

Хитрый трюк впечатляет: мужчина показал, как сохранить бананы свежими до 15 днейВидео

18:39

Зерновой "коридор" без РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий с участием НАТО

17:39

Хотел идти на Кремль: в Подмосковье вооруженный оккупант захватил имение, где жил Янукович

17:32

"ВСУ приближаются": стали известны подробности мощных взрывов в Крыму

Реклама
16:53

Головоломка, которая сведет с ума: надо за 13 секунд найти собаку среди кошек

16:37

Как понять, что пора выкапывать морковь: советы от опытных огородников

16:36

Стоит знать несколько секретов: можно ли стирать ватное одеяло

16:34

На фронте будут изменения: у Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ

16:02

Умерла дочка Чарли Чаплина: как она выглядела и что делалаВидео

15:29

Угроза у границ стран НАТО: Подоляк объяснил, чем опасна ЧВК Вагнер в Беларуси

15:07

ВСУ ликвидировали "военкора" одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РФ

14:54

РФ не может противостоять артиллерии Украины: ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак"

14:41

"Мисс Украина" Апанасенко порадовала поклонников новыми латексными фото

14:40

Папу не дождалась 8-летняя дочь: на Запорожье погиб молодой защитник из Броваров

14:39

Любовный гороскоп на неделю 24-30 июля: Овну – предложение, Стрельцу – измена

14:36

Демотивированы и не видят побед: Зеленский поставил "диагноз" россиянам

14:12

"Чувствую себя плохой матерью": старшего сына Тодоренко забрала скорая

14:10

Армия Украины перехватила военную инициативу на всей линии фронта – Минобороны

14:00

Дренаж для цветов: зачем он нужен и как его сделать своими руками

13:36

Грохочет на десятки километров: в Крыму ВСУ сожгли нефтебазу и склад армии РФВидео

13:25

Арест Гиркина озлобит военкоров и оккупантов России – разведка Британии

13:17

"Мой сыночка играет с неба": на войне погиб молодой скрипачВидео

12:59

Гороскоп Таро на неделю 24-30 июля: Рыбам – вдохновение, Тельцу – знак от жизни

12:29

Путин это "ужасно не любит": Эйдман назвал главную причину ареста Гиркина

Реклама
12:16

Жест на всю страну: бывшая Остапчука рассказала, забрал ли тот подаренный автомобиль

11:49

Аграрии будут очень довольны: чего ждать от погоды в последнюю неделю июля

11:45

Взрывы на Крымском мосту – пощечина для Путина, они будут продолжаться – ГУР

11:41

"Прилет в аэродром и нефтебазу": в Крыму гремят мощные взрывы в районе ДжанкояВидео

10:56

"Путин верит в то, что сможет пережить Украину": Блинкен озвучил "рецепт" мира

10:53

Этюд в розовом из долины кукол: рецензия на фильм "Барби"

10:47

ВСУ ударят по силам РФ в нужный момент, у армии серьезная мощь – Салливан

09:56

Крымский мост должен быть нейтрализован - Зеленский

09:43

Первая партия ядерного оружия России уже в Беларуси – CNN

09:18

Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять