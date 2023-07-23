Какой сегодня праздник 23 июля: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 23 июля значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 23 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 23 июля годами ранее, какой праздник 23 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 23 июля – что произошло в мире и Украине

23 июля в 1936 году был создан Институт истории Украины. Также в этот день в 1966 году запустили первую очередь Кременчуцкого нефтеперерабатывающего завода.

В 1982 году в этот день приняли решение о полном запрете на отлов китов с комерческой целью.

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Что за праздник 23 июля в Украине и мире

Как мы уже сказали выше, в этот день, 23 июля, было принято решение о запрете отлова Китов. В этот день мир отмечает Международный день китов и дельфинов. В США 23 июля отмечают День ванильного мороженого.

Какой святой праздник 23 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память преподобного Антония – основателя Киево-Печерского монастыря. Провел много лет в одиночестве и основал монастырь, также Успенский собор.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 23 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 23 июля, отметят:

Мужские имена: Антон, Георгий, Данил, Роман.

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