Какой сегодня праздник 23 июня: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 23 июня значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 23 июня / коллаж: Главред, фото:pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 23 июня годами ранее, какой праздник 23 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 23 июня

23 июня 1846 года был запатентован саксофон бельгийцом Адольфом Саксом. В этот день 1860 года образовали Секретную службу США. 23 июня 1917 года в Киеве провозгласили 1 Универсал, согласно которому Украина стала автономной в составе России.

Также 23 июня стало началом крупнейшего в истории сражения танков между немецкими и советскими войсками. Проходило оно в район Луцк-Дубно-Броды и закончилось 29 июня. В этот же день в 2001 году папа римский Иоанн Павел второй прибыл в Украину.

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Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

23 июня в Украине отмечается День государственной службы. Для мира 23 июня – это Международный Олимпийский день, Международный день вдов.

23 июня – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память священномученика Тимофея. Одаренный Богом епископ жил во время императора Юлиана, который приказал отрубить ем голову.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 23 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 23 июня, отметят:

Мужские имена: Алексей, Александр, Василий, Иван

Женские имена: Антонина

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