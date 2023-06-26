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Какой сегодня праздник 26 июня: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
26 июня 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 26 июня значит для Украины.
Какой сегодня праздник 26 июня
Какой сегодня праздник 26 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 26 июня годами ранее, какой праздник 26 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 26 июня

26 июня 1896 года в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр, он вмещал 400 зрителей.

26 июня 1925 года в Голливуде состоялась премьера "Золотой лихорадки" Чарли Чаплина.

видео дня

В этот день в 1997 году вышла первая книга о Гарри Поттере.

В 2015 году в этот день Верховный суд США обязал все штаты выдавать брачные свидетельства всем однополым парам.

Какой праздник отмечается 26 июня – Украина и мир

26 июня в Украине и мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и незаконным абортом. Также День прощения и блаженства. Помимо прочего, 26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток.

26 июня – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память святой мученицы Акилины. Она обратилась к вере в Христа в 3 веке и была казнена за попытку обратить в веру своих подруг. На момент гибели ей было 12 лет.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 26 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 26 июня, отметят:

Мужские имена: Алексей, Александр, Даниил, Дмитрий, Иван

Женские имена: Александра, Анна, Антонина.

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