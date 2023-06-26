Какой сегодня праздник 26 июня: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 26 июня годами ранее, какой праздник 26 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Этот день в истории – какие памятные события произошли 26 июня
26 июня 1896 года в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр, он вмещал 400 зрителей.
26 июня 1925 года в Голливуде состоялась премьера "Золотой лихорадки" Чарли Чаплина.
В этот день в 1997 году вышла первая книга о Гарри Поттере.
В 2015 году в этот день Верховный суд США обязал все штаты выдавать брачные свидетельства всем однополым парам.
Какой праздник отмечается 26 июня – Украина и мир
26 июня в Украине и мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и незаконным абортом. Также День прощения и блаженства. Помимо прочего, 26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток.
26 июня – церковный праздник
В Церкви по православному календарю в этот день чтится память святой мученицы Акилины. Она обратилась к вере в Христа в 3 веке и была казнена за попытку обратить в веру своих подруг. На момент гибели ей было 12 лет.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 26 июня
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 26 июня, отметят:
Мужские имена: Алексей, Александр, Даниил, Дмитрий, Иван
Женские имена: Александра, Анна, Антонина.
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