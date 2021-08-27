Какой сегодня праздник 27 августа 2021: День первого поцелуя – факты, как правильно целоваться

День первого поцелуя / ua.depositphotos.com/

Трепетный, нежный и такой долгожданный первый поцелуй хранится в памяти многих. А некоторые все еще не решаются соприкоснуться губами и запечатлеть этот момент в сознании.

В мире ежегодно 27 августа отмечается День первого поцелуя. Это отличный повод не только удариться в воспоминания "как это было", а также поцеловаться впервые! Будь это первый поцелуй в жизни или первый поцелуй с новым возлюбленным.

В День первого поцелуя Главред подготовил интересные факты о соприкосновении губ, а также рассказал о том, как целоваться правильно.

Интересные факты о поцелуях

Первый поцелуй вспоминают чаще, чем первый секс. Все происходит из-за того, что во время первого соприкосновения губ происходит выброс дофамина, гормона радости и близости. Он и "впечатывает" первый в жизни поцелуй в память.

Поцелуи в паре снижают уровень кортизола и запускают выработку окситоцина, который отвечает за привязанность. Именно окситоцин тот прочный кирпичик, на котором держатся длительные отношения.

Поцелуй существует в 90% культур. Однако в Судане целоваться не принято – там считается, что рот – это окно души и таким образом ее легко украсть.

При страстном французском поцелуе в работу вступают около 34 лицевых мышц.

В среднем, человек целуется две недели на протяжении всей своей жизни.

Поцелуй – дело энергозатратное. В зависимости от затрачиваемых усилий во время поцелуя можно сжечь от 2 до 26 калорий.

Один из самых романтичных поцелуев в кино – первый поцелуй на корме "Титаника".

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Как правильно целоваться: полезные советы, чтобы произвести впечатление