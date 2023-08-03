Какой сегодня праздник 3 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 3 августа значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 3 августа / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 3 августа годами ранее, какой праздник 3 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 3 августа – что произошло в мире и Украине

3 августа 1904 года Члены британской экспедиции стали первыми людьми Запада, которые вошли в Лхас в Тибете. Также в этот день в 1922 году радио Нью-Йорка впервые использовало звуковой радиоэффект – имитацию стука дверей. А в 1990 году Верховная Рада УССР приняла закон про экономическую независимось УССР.

Что за праздник 3 августа в Украине и мире

3 августа в мире отмечают Международный день арбуза. Праздновать его решили в США. В этой стране самый высокий уровень потребления арбузов.

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Какой святой праздник 3 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память мученика Онуфрия Молчаливого. Он жил в 12 столетии и жил в монастыре. О том, как он попал в лик святых – информация утеряна. Известно только то, что он был молчаливым затворником и держал строгие посты.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 3 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 3 августа, отметят:

Мужские имена: Федор, Семен, Роман, Иван, Егор, Евгений.

Женские имена: Анна.

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