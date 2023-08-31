Какой сегодня праздник 31 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 31 августа значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 31 августа / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 31 августа годами ранее, какой праздник 31 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 31 августа – что произошло в мире и Украине

31 августа в 1907 году создали Антанту. В 1919 году в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков объединенными силами УГА и УНР. В 1994 году в Берлине состоялась торжественная церемония выведения российских войск из Германии..

Что за праздник 31 августа в Украине и мире

31 августа отмечается Всемирный день нарцисса, Всемирный день дистанционного обучения и День блога.

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Какой святой праздник 31 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память святых Флора и Лавра. Мученики проповедовали знания о Христе и были спалены по указу правителя.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 31 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 31 августа, отметят:

Мужские имена: Григорий, Денис, Евгений, Иван.

Женские имена: Ульяна.

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