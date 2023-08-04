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Какой сегодня праздник 4 августа: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
4 августа 2023, 04:17
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 4 августа значит для Украины.
Какой сегодня праздник 4 августа
Какой сегодня праздник 4 августа / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 4 августа годами ранее, какой праздник 4 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 4 августа – что произошло в мире и Украине

4 августа 1914 года во Львове создали Союз освобождения Украины во главе с Дмитрием Донцовым. В этот же день 1922 году во время похорон изобретателя телефона Александера Белла, выключили 13 миллионов аппаратов. 4 августа 1934 года на Криворожстали запустили первую доменную печь, а в этот день 1962 года Посадили лидера организации Африканского национального конгресса Нельсона Манделы, в тюрьме он провел 28 лет.

Что за праздник 4 августа в Украине и мире

4 августа в мире отмечают День одиноких работающих женщин и День рождения шампанского. А вот в Китае в этот день – Ци Си – праздник влюбленных.

видео дня

Какой святой праздник 4 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память Марии Магдалины – последовательницы Иисуса Христа. В Православной церкви Марию Магдалину чтят, как мироносицу, она проповедовала христианство в Риме.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 4 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 4 августа, отметят:

Мужские имена: Алексей, Михаил.

Женские имена: Мария, Магдалина.

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