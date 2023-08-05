Какой сегодня праздник 5 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 5 августа значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 5 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 5 августа годами ранее, какой праздник 5 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 5 августа – что произошло в мире и Украине

5 августа 1924 года в Турции запретили многоженство. В 1937 году начался "Великий террор" и вышел указ "Про антисоветские элементы". 5 августа 1963 года Великобритания, СССР и США подписали договор о запрете испытаний ядерного оружия во всех пространствах. Также в этот день в 1965 году началась война между Индией и Пакистаном.

Что за праздник 5 августа в Украине и мире

5 августа в мире отмечают Международный день светофора и Всемирный день устриц. Также в этот день отмечается Международный день пива (отмечается в первую пятницу августа).

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Какой святой праздник 5 августа по церковному календарю

В Церкви 5 августа отмечают День Почаевской иконы Божьей Матери – самая почитаемая святыня православных христиан. Данная икона 400 лет находится в Почаевской лавре Тернопольской области.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 5 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 5 августа, отметят:

Мужские имена: Андрей, Виталий, Михаил, Трохим.

Женские имена: Анна.

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