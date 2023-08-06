Какой сегодня праздник 6 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 6 августа значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 6 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 6 августа годами ранее, какой праздник 6 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 6 августа – что произошло в мире и Украине

6 августа 1914 года Австро-Венгерская империя огласила войну Российской империи, а Сербия – Германской империи. Также 6 августа 1926 года 19-летняя Гертруда Эдерле переплыла Ла-Манш и стала первой женщиной, которая это сделала.

В этот день в 1932 году в Венеции открылся первый Венецианский кинофестиваль. В 1945 году американский бомбардировщик скинул ядерную бомбу на Хиросиму, которая унесла с собой жизни 90-140 тысяч людей.

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Что за праздник 6 августа в Украине и мире

Как мы уже написали выше, 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена ядерная бомба, в этот день отмечается Всемирный день борьбы с ядерным оружием.

Какой святой праздник 6 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память невинно убитых Бориса и Глеба. За смиренное принятие мученической смерти, церковь причислила братьев к лику святых. Канонизировали их потому, что не один раз мощи братьев доказывали чудотворную силу.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 6 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 6 августа, отметят:

Мужские имена: Яков, Глеб, Давид, Анатолий.

Женские имена: Кристина.

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