УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какой сегодня праздник 6 августа: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
6 августа 2023, 04:27
7
Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 6 августа значит для Украины.
Какой сегодня праздник 6 августа
Какой сегодня праздник 6 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 6 августа годами ранее, какой праздник 6 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 6 августа – что произошло в мире и Украине

6 августа 1914 года Австро-Венгерская империя огласила войну Российской империи, а Сербия – Германской империи. Также 6 августа 1926 года 19-летняя Гертруда Эдерле переплыла Ла-Манш и стала первой женщиной, которая это сделала.

В этот день в 1932 году в Венеции открылся первый Венецианский кинофестиваль. В 1945 году американский бомбардировщик скинул ядерную бомбу на Хиросиму, которая унесла с собой жизни 90-140 тысяч людей.

видео дня

Что за праздник 6 августа в Украине и мире

Как мы уже написали выше, 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена ядерная бомба, в этот день отмечается Всемирный день борьбы с ядерным оружием.

Какой святой праздник 6 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память невинно убитых Бориса и Глеба. За смиренное принятие мученической смерти, церковь причислила братьев к лику святых. Канонизировали их потому, что не один раз мощи братьев доказывали чудотворную силу.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 6 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 6 августа, отметят:

Мужские имена: Яков, Глеб, Давид, Анатолий.

Женские имена: Кристина.

Также вам может быть интересно:

календарь праздников
Реклама

Главное за день

РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови: Зеленский показал жуткие кадры

РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови: Зеленский показал жуткие кадры

23:34 Украина
Били по "Мотор Сичи": Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ

Били по "Мотор Сичи": Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ

22:24 Украина
"Адвокаты дьявола": Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления

"Адвокаты дьявола": Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления

20:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:27

Какой сегодня праздник 6 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:20

Их никто не ждет: королевская семья поставила Гарри и Меган на место

02:40

Огрызко спрогнозировал, сумеет ли Зеленский через ООН расшевелить другие страны

02:20

"Красные линии уже пройдены": РФ не готова к применению ядерного оружия - Сунгуровский

01:37

"Эффект салями": Самусь рассказал, как Путин может попытаться развалить НАТО

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
00:10

"Ни в коем случае не лобовые атаки": в ВСУ рассказали о тактике украинских военных

05 августа, суббота
23:39

Мексиканская дива с античным вайбом: Анджелина Джоли снялась для модного глянца

23:34

РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови: Зеленский показал жуткие кадры

22:45

Платить за свет вдвое меньше: эксперты подсказали простой и законный способ

Реклама
22:24

Били по "Мотор Сичи": Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ

22:20

Украине больше не нужны зерновые сделки - нужно топить и крушитьмнение

21:59

Александр Зинченко и Влада Седан показали фанатам на фото новорожденную дочь

21:56

"Любимая" певица Киркорова попала в страшное ДТП с тремя автомобилями

21:33

Взрывная оптическая иллюзия: только гений найдет носок, который украла обезьяна

21:14

Почему путинская Россия не может сложиться, как карточный домикмнение

20:43

"Адвокаты дьявола": Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления

20:42

Денежная зона в квартире по фэншуй: где хранить деньги, чтобы они приумножались

20:29

Брак Лопес и Аффлека держится только на семейной терапии - СМИ

20:20

Ухмылка Джокера: Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом

19:59

Ужарит 40-градусный ад: в некоторые регионы Украины возвращаются дожди

Реклама
19:41

В Саудовской Аравии стартовал саммит без России по мирной формуле Зеленского

19:28

Как сказать на украинском "дорога ложка к обеду": Авраменко назвал мелодичные аналоги

19:10

Иноагент Моргенштерн закрутил роман с украинской моделью

18:30

РФ атаковала Украину Кинжалами и Калибрами: в ряде областей прогремели взрывы

18:14

Что надеть 7 августа, чтобы удача преследовала весь год: приметы и запреты

18:14

Позитив пояснил, почему они с Дорофеевой закрыли "Время и стекло"

17:27

"Уничтожается нация, история, культура": Ада Роговцева мощно прошлась по россиянам

17:15

"Они нелюди": россияне жестко затравили фехтовальщицу Ольгу Харлан

16:42

"Все говорили - это невозможно": в Сети растрогались историей раненого бойца ВСУ и его собаки

16:24

Надоедливые мухи и мошкара уйдут навсегда: как самому сделать ловушку для насекомых

16:24

Отопительный сезон в Украине под угрозой, РФ сильно повредила ТЭС и ТЭЦ – НКРЭКУ

16:22

Тела мужа и трех детей не нашли: в Грузии оползень унес жизнь украинки

16:03

Восхитительная намазка из огурцов: бомбезный рецепт овощной икры из 2 ингредиентов

15:35

До конца августа пройти проверку: кто из украинцев может остаться без пенсии.

15:32

"Он поразил меня": Коля Серга осудил Влада Яму из-за влияния хореографа

15:02

Несгибаемая: Мадонна вернулась к подготовке всемирных гастролей

14:45

Кошелек всегда будет пуст: 3 растения, которые выгоняют из дома деньги

14:41

Головоломка, которая сводит с ума: надо за 10 секунд умудриться найти трех котов

14:34

Ударил почти 8-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

14:34

Назло хейтерам: Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе

Реклама
13:48

Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

13:41

Что делать если чернеют плоды помидор: рецепт наших бабушек для хорошего урожая

13:40

В Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ - NYT

13:12

Умер звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

12:59

ГУР – об атаках на корабли России: Черноморский флот уязвим, врагу опасно везде

12:43

Макияж для женщин 50+: пошаговое нанесение косметики для омоложения лицаВидео

12:38

США выйдут из НАТО, если Трамп победит на выборах - экс-посол ООН

12:10

Даша Кацурина "без верха" показала нежные объятия Дантеса

11:56

Атака на судно в Новороссийске поставила под угрозу экспорт нефти РФ - Financial Times

11:18

ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной от 10 до 40 км – генерал

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять