Мы расскажем, кому посвящен День ангела 2 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

https://glavred.info/holidays/kakoy-segodnya-prazdnik-i-u-kogo-den-angela-2-iyunya-10474816.html Ссылка скопирована

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 2 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник 2 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 2 июня

Международный День бега, который впервые был запущен в США в 2009 году, получил широкую популярность и с тех пор стал глобальным явлением. Каждую первую среду июня люди со всех уголков мира собираются, чтобы отметить этот спортивный праздник.

С 2016 года, когда Всемирный день бега получил официальный статус, он стал одним из крупнейших спортивных мероприятий, привлекая участников из более чем 180 стран. Участники имеют возможность присоединиться к глобальному флешмобу, посвященному этому празднику, а также разместить фотографии своего участия или участия своих друзей в беге под хештегом #GlobalRunningDay в социальных сетях. Эти инициативы направлены на объединение любителей бега со всего мира.

Какой церковный праздник 2 июня?

2 июня 2023 года также отмечается народный праздник, известный как Тимофей Грядочник. Этот день связан с памятью о святом Тимофее, князе Псковском, и благочестивом князе Нальшанском Довмонте (Доманте). Название "Грядочник" было дано празднику из-за его совпадения с периодом активных работ на огородах, которые проводятся в это время.

Кто родился 2 июня?

2 июня родились: Юрий Тимошенко (Тарапунька), украинский артист эстрады, актер, Леопольд Ященко, украинский музыковед, фольклорист, дирижер, композитор, основатель и руководитель хора "Гомон", Галина Хоткевич, украинская писанкарка во Франции, популяризатор жизни и творчества Гната Хоткевича, Владимир Голубничий, украинский легкоатлет, олимпийский чемпион, рекордсмен мира по спортивной ходьбе.

День ангела 2 июня (именины)

В этот день именины празднуют: Александр, Алексей, Тимофей, Иван, Никита, Фалалей, Осип и Владимир.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

Вам может быть интересно: