Какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 мая

Сегодняшний день, 30 мая, насыщен радостью и особыми празднованиями! Узнайте, какой великолепный праздник отмечается 30 мая и кто имеет честь праздновать свой День ангела.
Какой праздник 30 мая
День борьбы за равноправие: Международный день феминизма. Этот неофициальный праздник, восходящий к дню казни Жанны д'Арк, получил широкое признание по всему миру.
Вот уже более 10 лет он стал символом борьбы за гендерное равноправие и против дискриминации на основе пола. Международный день феминизма создан, чтобы привлечь внимание общественности к этой важной теме, вдохновляя диалог и прогресс в достижении истинной равности.
Какой церковный праздник 30 мая?
30 мая отмечается память святой Евдокии, чья сила молитвы считалась исцеляющей. В этот день существуют определенные запреты, включая запрет на употребление каши и макарон, а также на использование предметов красного цвета.
Святую Евдокию называли "Свистуньей" из-за сильных ветров, которые обычно начинались в это время и пронзительно свистели на слух.
Кто родился 30 мая?
30 мая родились: Бенни Гудмен, американский джазмен, кларнетист, прозванный "королем свинга". Богдан Весоловский, украинский песенник, композитор легкого жанра, аккордеонист. Борис Пианида, украинский художник, искусствовед и педагог. Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР, который первым в мире вышел в открытый космос.
День ангела 30 мая (Именины)
30 мая именины у Адрианов, Афанасиев, Николаев, Степанов, Евдокий, Ефросиний.
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