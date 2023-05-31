УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая

Сергей Кущ
31 мая 2023, 04:00
0
Мы расскажем, кому посвящен День ангела 31 мая и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

31 мая - день, когда многие люди по всему миру отмечают свой День ангела, особый праздник, который связывает людей с их небесными покровителями. Узнайте, кому сегодня достается особенная частица небесной магии и какие традиции сопровождают этот день.

Какой праздник 31 мая

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально учредила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня является одним из международных дней ООН.

Каждый год ВОЗ и его партнеры по всему миру отмечают этот день с целью обращения внимания на опасности употребления табака и пассивного курения, а также информирования о вредных и смертельных последствиях, связанных с ними. Они призывают государства внедрять эффективные политики по снижению потребления табака в любой форме и обеспечению защиты здоровья нынешнего и будущих поколений.

видео дня

Целью Всемирного дня без табака является не только борьба с разрушительными последствиями для здоровья, но также и с социальными, экологическими и экономическими проблемами, связанными с табакокурением и табачным дымом. Несмотря на наступление 21 века, проблема табакокурения остается актуальной и требует дальнейшей борьбы.

Параллельно с Всемирным днем без табака, 31 мая также отмечается Всемирный день блондинок. Этот праздник был инициирован блондинками-адвокатессами в США, которые столкнулись с дискриминацией и стереотипами, связанными с их светлыми волосами. В знак протеста и борьбы за равноправие, блондинки решили установить свой собственный праздник, который сегодня отмечается в разных странах парадами и конкурсами красавиц.

Таким образом, 31 мая является днем, когда весь мир обращает внимание на борьбу с табакокурением и признает важность уважения и равенства независимо от цвета волос.

Какой церковный праздник 31 мая?

По православному, церковному календарю 31 мая почитают мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию.

Святой Феодот жил в III веке в городе Анкире Галатийской области. Он вел благочестивую христианскую жизнь, был женат и имел свою гостиницу. Когда во времена правления императора Диоклетиана, ярого гонителя христиан, наступил голод, Феодот в своей гостинице организовал приют христианам, кормил их и скрывал от язычников.

Кто родился 31 мая?

30 мая родились: Леонид Махновец, украинский литературовед, историк, археолог, переводчик, библиограф. Клинт Иствуд, американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар". Кононенко Петр Петрович - ученый-украиновед и общественный деятель. Георгий Бурков, советский актер театра и кино ("Ирония судьбы, или С легким паром").

День ангела 31 мая (Именины)

В этот день именины празднуют Богдан, Александра, Клавдия, Фаина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Павел, Кристина, Семен, Михаил, Ираклий и Давид.

Вам может быть интересно:

праздник календарь праздников
Реклама

Главное за день

За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки – Коваленко

За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки – Коваленко

02:40 Украина
"Киев – непокоренная цель": частота вражеских атак на столицу скоро снизится - ГУР

"Киев – непокоренная цель": частота вражеских атак на столицу скоро снизится - ГУР

23:12 Украина
Налетят грозы: в Украине сильно изменится погода

Налетят грозы: в Украине сильно изменится погода

22:00 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая

03:10

Оскароносный бывший Мадонны Шон Пенн поймался на свидании с украинской актрисой

02:40

За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки – КоваленкоВидео

01:30

До 25 лет: в Украине уменьшили предельный возраст призывников

00:07

"Есть много людей, которые рады": Собчак прокомментировала атаку дронов на Москву

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоРФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко
30 мая, вторник
23:50

Подоляк высмеял россиян, объявивших в розыск Залужного и СырскогоВидео

23:49

В России скончался актер популярных сериалов

23:12

"Киев – непокоренная цель": частота вражеских атак на столицу скоро снизится - ГУРВидео

22:59

Эксперт рассказал, сколько у России есть запаса держаться на позициях в БахмутеВидео

Реклама
22:56

Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делатьВидео

22:07

"Ігорович" – неправильно: Авраменко удивил объяснением, как теперь надо писать отчествоВидео

22:00

Налетят грозы: в Украине сильно изменится погодаВидео

21:55

Фаворит Холостячки после гей-свадьбы совершил экстремальное бьюти-преображение

21:25

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

21:15

Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФВидео

21:02

"Нападение" дронов на Москву: США не одобряет атаки по российской территорииВидео

21:02

"Границы времен Ивана Калиты": россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - ПодолякВидео

21:01

За что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон - мнение экспертаВидео

20:31

"Ой, люди добрые. Поспать не удалось": Волочкова в ужасе пожаловалась на дроны в МосквеВидео

20:15

В кошельке будет бешеная сумма денег: астролог рассказал, кому повезет в июнеВидео

Реклама
19:36

Кадыров забился в припадке истерики из-за атаки на Москву и пообещал "жестокую" местьВидео

19:20

Бумеранг войны возвращается в Москвумнение

19:13

"ПВО отработала штатно": Путин разразился угрозами из-за атаки на МосквуВидео

19:07

"Россияне вели наступление на трех направлениях": Маляр про ситуацию на фронтеВидео

18:32

"Все наши родные теперь на небе": из Бахмутского района спасли троих осиротевших детокВидео

18:03

Оля Цибульская показала архивные фото со своим "тайным" мужем

18:02

Россияне подали в розыск главнокомандующего Валерия Залужного

17:51

Искупаются в деньгах: 3 знака зодиака испытают финансовую удачу в июнеВидео

17:34

Чем можно смазать тесто если, нет яиц: есть целых 4 альтернативы

17:33

Не сдержалась: Лорак отреагировала на атаку беспилотников на Москву и элитную РублевкуФотоВидео

17:25

Котлеты из печени будут пышными и нежными: безумные трюки, которые приведут в восторгВидео

17:17

Гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяцЭксклюзив

17:14

Как убрать шерсть с одежды в домашних условиях: лайфхаки, которые облегчат уборку

17:09

Военный эксперт пояснил, какая главная задача у ВСУ в БахмутеВидео

16:22

Был с детьми: на дом популярного британского актера напал человек с ножом

16:22

Он сбил все ракеты: Игнат опроверг заявления Шойгу об "уничтожении" PatriotВидео

16:19

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "крислатий" в украинском языкеВидео

16:18

День ангела в июне 2023: кого поздравить с именинами

16:02

Спасаем чугунную сковородку: как очистить ее от нагара снаружи и внутри

15:54

В среднем плюс 150-250 грн: эксперт спрогнозировал, как вырастет тариф на свет

Реклама
15:40

Снятие с воинского учета: кто подпадает и как выглядит процедураВидео

15:22

Путинистка-телеведущая Кудрявцева засветила свои позорные мокрые трусы

15:13

"Это фетиш оккупантов": Коваленко сказал, на что РФ готова потратить десятки ракет

15:08

Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом

14:54

Рецепт из советских времен: самый лучший завтрак за 60 гривен, получается гора необычных блинчиковВидео

14:52

Как сохранить клубнику свежей: будет лежать неделю благодаря одному ингредиентуВидео

14:46

Трамваи и троллейбусы стали: в мегаполисах Украины прошла волна отключений света

14:38

"Смотрела с балкона на дроны": Кличко рассказал о погибшей 33-летней киевлянкеФотоВидео

13:57

Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить

13:44

Интрига раскрыта: стало известно, кто стал вторым тренером шоу Голос країни-13Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять