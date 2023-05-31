Мы расскажем, кому посвящен День ангела 31 мая и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

31 мая - день, когда многие люди по всему миру отмечают свой День ангела, особый праздник, который связывает людей с их небесными покровителями. Узнайте, кому сегодня достается особенная частица небесной магии и какие традиции сопровождают этот день.

Какой праздник 31 мая

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально учредила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня является одним из международных дней ООН.

Каждый год ВОЗ и его партнеры по всему миру отмечают этот день с целью обращения внимания на опасности употребления табака и пассивного курения, а также информирования о вредных и смертельных последствиях, связанных с ними. Они призывают государства внедрять эффективные политики по снижению потребления табака в любой форме и обеспечению защиты здоровья нынешнего и будущих поколений.

видео дня

Целью Всемирного дня без табака является не только борьба с разрушительными последствиями для здоровья, но также и с социальными, экологическими и экономическими проблемами, связанными с табакокурением и табачным дымом. Несмотря на наступление 21 века, проблема табакокурения остается актуальной и требует дальнейшей борьбы.

Параллельно с Всемирным днем без табака, 31 мая также отмечается Всемирный день блондинок. Этот праздник был инициирован блондинками-адвокатессами в США, которые столкнулись с дискриминацией и стереотипами, связанными с их светлыми волосами. В знак протеста и борьбы за равноправие, блондинки решили установить свой собственный праздник, который сегодня отмечается в разных странах парадами и конкурсами красавиц.

Таким образом, 31 мая является днем, когда весь мир обращает внимание на борьбу с табакокурением и признает важность уважения и равенства независимо от цвета волос.

Какой церковный праздник 31 мая?

По православному, церковному календарю 31 мая почитают мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию.

Святой Феодот жил в III веке в городе Анкире Галатийской области. Он вел благочестивую христианскую жизнь, был женат и имел свою гостиницу. Когда во времена правления императора Диоклетиана, ярого гонителя христиан, наступил голод, Феодот в своей гостинице организовал приют христианам, кормил их и скрывал от язычников.

Кто родился 31 мая?

30 мая родились: Леонид Махновец, украинский литературовед, историк, археолог, переводчик, библиограф. Клинт Иствуд, американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар". Кононенко Петр Петрович - ученый-украиновед и общественный деятель. Георгий Бурков, советский актер театра и кино ("Ирония судьбы, или С легким паром").

День ангела 31 мая (Именины)

В этот день именины празднуют Богдан, Александра, Клавдия, Фаина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Павел, Кристина, Семен, Михаил, Ираклий и Давид.

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