Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

День автомобилиста и дорожника 2021 / 1zoom.ru

Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В 2021 году – 31 октября.

О других праздниках средины осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

День автомобилиста и дорожника 2021: история праздника

На официальном уровне в Украине День автомобилиста и дорожника отмечается с 1993 года. Цель данного праздника, обратить внимание на труд работников отрасли, ведь они существенно облегчают жизнь тысячам украинцев.

По праву свой праздник отмечают профессиональные водители – за рулем автобуса, маршрутки, такси, троллейбусов и трамваев. Также поздравления принимают и владельцы личных авто, любители скорости.

Не стоит забывать и о тех, кто помогает транспортным средствам оставаться на ходу – автослесари, шиномонтажники, конструкторы и механики в этот день также получают сердечные поздравления.

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На многих предприятиях в День автомобилиста и дорожника проводятся праздничные корпоративы, а лучшие сотрудники получают премии или приятные памятные подарки.

День автомобилиста: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Днём автомобилиста и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, водительского оптимизма, абсолютной уверенности в себе, а твоему автомобилю — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам. Удачи на твоём пути и отсутствия каких-либо препятствий.

***

Сердечно поздравляю тебя с днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты, пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет, пусть жизнь, как и любая поездка, приносят только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!

С днем автомобилиста поздравления

***

С Днём автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулём, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьётся гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.

***

Желаю правил не нарушать, ПДД соблюдать, на других не пенять, а за дорогой внимательно следить и наблюдать. Пускай машина всегда будет исправна, дорога всегда будет главной, светофор только зеленый, а трасса благополучной и ровной. С Днем автомобилиста!

День автомобилиста картинки

***

Дорог желаю только ровных,

Шальной удачи впереди,

Доходов, чуточку, нескромных.

Пусть счастье ждёт тебя в пути.

Желаю ангела покрепче,

Чтоб от неприятностей увёл

И защитил от бед дорожных,

Всегда с тобою рядом шёл.

***

Пусть исчезнут все радары,

Камеры, другая дребедень,

Испарятся пробки, кочки, ямы —

Я желаю в автомобилиста День.

На дорогах станет пусть свободно,

И подешевеет пусть бензин,

Чтобы приносили наслаждение

Рев мотора и шуршание шин.

День автомобилиста открытки

***

Всех автолюбителей,

Шоферов и водителей

Сегодня поздравляем,

И дружно пожелаем:

Счастья и веселья

Удачи и везения,

Зелёных светофоров,

Дать конкурентам фору!

Чтобы были вы богаты,

Любой погоде рады,

Здоровы и любимы,

Для всех непобедимы!

День автомобилиста прикольные картинки

День автомобилиста и дорожника в Украине