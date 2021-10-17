Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

Кого можно поздравлять с днем автомобилиста - расскажет Главред.
Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В 2021 году – 31 октября.
О других праздниках средины осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
День автомобилиста и дорожника 2021: история праздника
На официальном уровне в Украине День автомобилиста и дорожника отмечается с 1993 года. Цель данного праздника, обратить внимание на труд работников отрасли, ведь они существенно облегчают жизнь тысячам украинцев.
По праву свой праздник отмечают профессиональные водители – за рулем автобуса, маршрутки, такси, троллейбусов и трамваев. Также поздравления принимают и владельцы личных авто, любители скорости.
Не стоит забывать и о тех, кто помогает транспортным средствам оставаться на ходу – автослесари, шиномонтажники, конструкторы и механики в этот день также получают сердечные поздравления.
На многих предприятиях в День автомобилиста и дорожника проводятся праздничные корпоративы, а лучшие сотрудники получают премии или приятные памятные подарки.
День автомобилиста: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Днём автомобилиста и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, водительского оптимизма, абсолютной уверенности в себе, а твоему автомобилю — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам. Удачи на твоём пути и отсутствия каких-либо препятствий.
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Сердечно поздравляю тебя с днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты, пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет, пусть жизнь, как и любая поездка, приносят только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!
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С Днём автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулём, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьётся гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.
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Желаю правил не нарушать, ПДД соблюдать, на других не пенять, а за дорогой внимательно следить и наблюдать. Пускай машина всегда будет исправна, дорога всегда будет главной, светофор только зеленый, а трасса благополучной и ровной. С Днем автомобилиста!
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Дорог желаю только ровных,
Шальной удачи впереди,
Доходов, чуточку, нескромных.
Пусть счастье ждёт тебя в пути.
Желаю ангела покрепче,
Чтоб от неприятностей увёл
И защитил от бед дорожных,
Всегда с тобою рядом шёл.
***
Пусть исчезнут все радары,
Камеры, другая дребедень,
Испарятся пробки, кочки, ямы —
Я желаю в автомобилиста День.
На дорогах станет пусть свободно,
И подешевеет пусть бензин,
Чтобы приносили наслаждение
Рев мотора и шуршание шин.
***
Всех автолюбителей,
Шоферов и водителей
Сегодня поздравляем,
И дружно пожелаем:
Счастья и веселья
Удачи и везения,
Зелёных светофоров,
Дать конкурентам фору!
Чтобы были вы богаты,
Любой погоде рады,
Здоровы и любимы,
Для всех непобедимы!