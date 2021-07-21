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Когда День подруги 2021: дата и традиции праздника

21 июля 2021, 17:08

История праздника и его традиции - в материале Главреда

День подруги 2021
День подруги 2021 / attuale.ru

Пока многие ломают головы над вопросом о существовании женской дружбы, смело берите свою закадычную и устраивайте вечеринку!

День подруг в Украине в 2021 году отмечают 1 августа. И хоть праздник дружбы отмечают несколько раз в году, лето – превосходное время для того, чтобы провести день с любимой подружкой.

День подруги не единственный праздник, который отмечается летом. 30 июля отмечают День дружбы. 11 апреля празднуют День лучших друзей. И каждый раз – это повод встретиться и обменяться небольшими приятными сюрпризами. Как поздравить лучшую подругу, читайте в нашем материале: День подруги 2021: теплые поздравления, милые открытки и картинки.

Корни праздника берут свое начало в США. День подруги отмечали героини культового сериала "Секс и город" - они закатили вечеринку с шампанским. Постепенно традиции празднования перекочевали в Европу, а также очень полюбились украинкам. В этот день девушки со всего мира устраивают девичники, вечеринки и просто посиделки в любимом кафе за обсуждением интересных событий.

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В Британии в этот день принято ходить к подруге ночевать и обмениваться подарками. Букет цветов или памятный сувенир – простой путь завоевать улыбку "хранительницы секретов".

Когда день День подруги 2021: открытки и поздравления
День подруги открытки
День подруги 2021:открытки, картинки, поздравления
День подруги 2021 картинки

Есть подобный праздник у мужчин - "Палентинов день". В этот день мужчины собираются вместе и проводят время за любимым досугом – чаще всего это компьютерные игры или посиделки в баре.

Читайте такжеПраздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

Интересные праздники августа

Последний месяц лета богат на разнообразные праздники. Можно поздравить друга, который не может прожить и дня без соцсетей или отметить Международный день пива бокальчиком холодного пенного.

  • Международный день пива (6 августа).
  • Всемирный День кошки (8 августа).
  • Всемирный день левшей (13 августа).
  • Всемирный день фотографии (19 августа).
  • Всемирный день мозга (22 августа).
  • Всемирный день собаки (26 августа).
  • Всемирный день прощения (27 августа).
  • Всемирный день блогера (31 августа).
праздник День подруги
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