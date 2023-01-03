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Колядки на Рождество 2023 – лучшие колядки и щедривки, тексты

3 января 2023, 09:00
Рассказываем об истории колядок и традициях прославления Рождества песнями.
Рождественские колядки 2023
Рождественские колядки 2023 / УНИАН

Православные христиане отмечают Рождество Христово 25 декабря и 7 января. Эти дни наполнены гуляниями, во время которых поют колядки, разыгрывают библейские сюжеты. Каждое действо направлено на пожелание богатства и благополучия в доме. Взамен таких выступлений принято одаривать колядующих конфетами, деньгами и другими ценными вещами.

Рождественские колядки: интересные факты

Колядками дети и взрослые приносят добрую весть о рождении Христа в каждый дом. Все начинается вечером 24 декабря и 6 января (Сочельник) после семейного ужина. Дети и подростки в образах библейских героев, которые первыми приветствовали маленького Иисуса в нашем грешном мире, идут в каждый дом и поют рождественские песни.

В основе колядок лежат языческие традиции. Рождественские песни есть в традициях православных западного и восточного обрядов, но наиболее яркими и живыми являются украинские колядки. В Украине дети и взрослые с нетерпением ждут Рождества, чтобы, переодевшись в сказочных и библейских героев славить рождение Христа в селах и городах.

Традиционные для нас колядки пели язычники в честь новорожденного Солнца, которое появлялось из лона матери Коляды. Считалось, что такие песни отгоняют злых духов, намеревающихся съесть новое Солнце. Подобные празднования проводились в день зимнего солнцестояния. Языческие колядники тоже ходили от дома к дому и сообщали о рождении нового Солнца с его изображением в руках, которое дошло до наших дней в виде звезды.

Колядки на Рождество 2023: тексты песен

Мы предлагаем познакомиться с текстами колядок, чтобы уже вечером 6 января рассказать о рождении Христа родным и друзьям, а также получить символическое вознаграждение.

Короткие колядки на украинском языке:

Коляду для вас співаю,

Дай вам Боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих і малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Особое место занимают детские колядки. Они короткие и веселые, в них дети просят взрослых дать им вознаграждение в виде пирогов, сладостей и монет, а также желают достатка в доме.

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Слушать рождественские колядки можно везде, где соберется веселая компания молодежи и решит прославить рождение Иисуса Христа.

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