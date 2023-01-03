Колядки на Рождество 2023 – лучшие колядки и щедривки, тексты

Православные христиане отмечают Рождество Христово 25 декабря и 7 января. Эти дни наполнены гуляниями, во время которых поют колядки, разыгрывают библейские сюжеты. Каждое действо направлено на пожелание богатства и благополучия в доме. Взамен таких выступлений принято одаривать колядующих конфетами, деньгами и другими ценными вещами.
Рождественские колядки: интересные факты
Колядками дети и взрослые приносят добрую весть о рождении Христа в каждый дом. Все начинается вечером 24 декабря и 6 января (Сочельник) после семейного ужина. Дети и подростки в образах библейских героев, которые первыми приветствовали маленького Иисуса в нашем грешном мире, идут в каждый дом и поют рождественские песни.
В основе колядок лежат языческие традиции. Рождественские песни есть в традициях православных западного и восточного обрядов, но наиболее яркими и живыми являются украинские колядки. В Украине дети и взрослые с нетерпением ждут Рождества, чтобы, переодевшись в сказочных и библейских героев славить рождение Христа в селах и городах.
Традиционные для нас колядки пели язычники в честь новорожденного Солнца, которое появлялось из лона матери Коляды. Считалось, что такие песни отгоняют злых духов, намеревающихся съесть новое Солнце. Подобные празднования проводились в день зимнего солнцестояния. Языческие колядники тоже ходили от дома к дому и сообщали о рождении нового Солнца с его изображением в руках, которое дошло до наших дней в виде звезды.
Колядки на Рождество 2023: тексты песен
Мы предлагаем познакомиться с текстами колядок, чтобы уже вечером 6 января рассказать о рождении Христа родным и друзьям, а также получить символическое вознаграждение.
Короткие колядки на украинском языке:
Коляду для вас співаю,
Дай вам Боже урожаю,
Щедрих нив, садів квітучих,
Зірку в небі на Святвечір
Для дорослих і малечі.
Коляда моя лунає,
Увесь світ з Різдвом вітає.
***
Коляд, коляд, колядниця.
Добра з медом паляниця.
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака,
Візьму бика за рога.
Не давайте копійки,
Бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові!
Дайте гроші паперові.
***
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
Особое место занимают детские колядки. Они короткие и веселые, в них дети просят взрослых дать им вознаграждение в виде пирогов, сладостей и монет, а также желают достатка в доме.
***
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
***
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
Слушать рождественские колядки можно везде, где соберется веселая компания молодежи и решит прославить рождение Иисуса Христа.
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