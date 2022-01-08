Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

Лучшее время когда можно набирать воду на Крещение - в материале Главреда.
Праздник Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января. Канун этого дня 18 января – Крещенский сочельник. Когда и где набирать воду для освящения и сколько ее можно хранить, узнал Главред.
О том, какие важные религиозные даты ждут украинцев в средине зимы, читайте в нашем материале: Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты.
Праздник Крещения Господня напоминает об обряде крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. После этого на нено снизошел Святой Дух, перевоплотившись в голубя. Свидетелем этого божественного чуда стал Иоанн Креститель.
В ночь с 18 на 19 января в храмах и церквях проходят литургии и освящение воды, которой окропляются прихожане.
Крещение господне 2022: когда святят воду
В ночь с 18 на 19 января считается, что вода из любого водоема становится святой. Лучшее время, чтобы запастись святой водицей, не выходя из дому с 00:10 по 1:30. В это время даже вода из крана будет иметь особую силу.
Если набрать воду ночью не получилось, можно набрать ее в любом водоеме. Особенно это актуально, если вы будете устраивать купание на Крещение 2022. Считается, что вода из проруби, если ее добавлять в ванную сможет защитить от болезней.
Читайте такжеКогда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня
Воду из речки следует хранить в стеклянных небольших емкостях. Емкость лучше хранить возле икон, а остатки неиспользованной воды вылить в реку или специальное место в храме или церкви.
Как использовать святую воду:
- После обряда освящения необходимо окропить водой каждый угол дома – это поможет защитить жилище от нечистой силы;
- Смажьте больные места святой водой – ее чудодейственная сила поможет облегчить недуг;
- Поможет она и от сглаза – нужно умыться святой водой и прочитать молитву;
- В день Крещения воду можно пить целый день, в другие дни – употреблять только натощак;
- Наибольшую пользу святая крещенская вода принесет, если не только ее пить, но и посетить церковь и помолиться.
Читайте также:
- Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни
- День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца
- Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной
- Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослых