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Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

8 января 2022, 10:37

Лучшее время когда можно набирать воду на Крещение - в материале Главреда.

Крещение Господне
Крещение Господне 2022 / depositphotos.com/

Праздник Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января. Канун этого дня 18 января – Крещенский сочельник. Когда и где набирать воду для освящения и сколько ее можно хранить, узнал Главред.

О том, какие важные религиозные даты ждут украинцев в средине зимы, читайте в нашем материале: Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты.

Праздник Крещения Господня напоминает об обряде крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. После этого на нено снизошел Святой Дух, перевоплотившись в голубя. Свидетелем этого божественного чуда стал Иоанн Креститель.

В ночь с 18 на 19 января в храмах и церквях проходят литургии и освящение воды, которой окропляются прихожане.

Крещение господне 2022: когда святят воду

В ночь с 18 на 19 января считается, что вода из любого водоема становится святой. Лучшее время, чтобы запастись святой водицей, не выходя из дому с 00:10 по 1:30. В это время даже вода из крана будет иметь особую силу.

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Если набрать воду ночью не получилось, можно набрать ее в любом водоеме. Особенно это актуально, если вы будете устраивать купание на Крещение 2022. Считается, что вода из проруби, если ее добавлять в ванную сможет защитить от болезней.

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Воду из речки следует хранить в стеклянных небольших емкостях. Емкость лучше хранить возле икон, а остатки неиспользованной воды вылить в реку или специальное место в храме или церкви.

Как использовать святую воду:

  • После обряда освящения необходимо окропить водой каждый угол дома – это поможет защитить жилище от нечистой силы;
  • Смажьте больные места святой водой – ее чудодейственная сила поможет облегчить недуг;
  • Поможет она и от сглаза – нужно умыться святой водой и прочитать молитву;
  • В день Крещения воду можно пить целый день, в другие дни – употреблять только натощак;
  • Наибольшую пользу святая крещенская вода принесет, если не только ее пить, но и посетить церковь и помолиться.

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