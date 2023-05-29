Какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 мая

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 29 мая и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Кто празднует День ангела 29 мая и какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сегодня, 29 мая, многие люди во всем мире отмечают особый день - День ангела. Но это не единственный праздник, который заслуживает внимания. Давайте разберемся, кому посвящен День ангела и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

Какой праздник 29 мая

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, который выбран неслучайно в память о принятии Устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году. Этот праздник направлен на привлечение внимания общественности к распространенности заболеваний желудочно-кишечного тракта, их симптомам, методам диагностики, лечения и профилактики.

Также 29 мая, отмечается Международный день миротворцев ООН, учрежденный в 2002 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день проводятся разнообразные тематические мероприятия, посвященные миссии миротворцев и специфике их взаимодействия с конфликтующими сторонами.

видео дня

Современные миротворческие операции уже не ограничиваются простым вооруженным вмешательством третьей стороны в конфликт. Сегодня специалисты этого направления участвуют в сложных многокомпонентных операциях, включающих прекращение огня и обеспечение всесторонней поддержки государств в процессе установления мирной жизни.

Какой церковный праздник 29 мая?

29 мая - день памяти преподобного Феодора Освещенного. Преподобный Феодор Освященный назван "освященным" потому, что стал первым из своего монастыря, кого рукоположили в сан священника. Преподобный Феодор родился в Египте в обеспеченной семье.

Родители преподобного с детства воспитывали сына в христианской вере. Уже в раннем возрасте святой проявил свое стремление к жизни монаха.

Кто родился 29 мая?

В этот день родились Блэйз Бэйли, британский музыкант, автор песен, бывший фронтмен группы "Iron Maiden". Ноэль Галлахер, английский музыкант, певец, гитарист и главный автор песен британской рок-группы "Oasis", Теодор Резвой, украинский путешественник, в 2001 г. в одиночку пересёкший Атлантику на вёсельной лодке, Роберто Ди Маттео, швейцарский и итальянский футболист, тренер.

День ангела 29 мая (Именины)

29 мая именины у Ефремов, Модестов, Александров, Аркадиев, Георгиев, Егоров, Лаврентиев, Николаев, Петров, Теодоров, Федоров, Муз.

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