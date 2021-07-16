Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции

Когда Курбан-байрам в 2021 году, что это за праздник и как его отмечают – узнал Главред.
Курбан-байрам и Ураза-байрам у мусульман считаются главными религиозными праздниками года. При этом даты у обоих праздников плавающие, то есть каждый год меняются.
С 2020 года Курбан-байрам в Украине – государственный праздник.
Какого числа Курбан-байрам в 2021 году, что это за праздник, как его отмечают, его традиции и зачем устраивают жертвоприношение на Курбан-байрам – узнал Главред.
Курбан-байрам 2021: дата
Курбан-байрам 2021 начинается через семьдесят дней после Ураза-байрам. Для тех, кому лень считать – в этом году праздник отмечается 20 июля.
Впрочем, праздновать традиционно начинают с вечера 19 июля — и продолжится празднование до вечера 23 июля.
Что за праздник Курбан-байрам
Еще одно название праздника – Ид аль-Адха. И установлен он в память о жертвоприношении исламского пророка Ибрагима (в Ветхом Завете есть схожая история про жертвоприношение Исаака).
Пророку Ибрагиму повелели принести в жертву старшего сына. Мужчина очень страдал душой и сердцем – но перечить воле Всевышнего не посмел. В награду за твердость его веры Аллах в последний момент подменил сына на алтаре на барашка.
Поэтому жертвоприношение – важнейшая традиция Курбан-байрама.
Само торжество призвано напоминать мусульманам о преданности человека Божьим повелениям – и одновременно о милосердии Всевышнего.
Как празднуют Курбан-байрам 2021
В Курбан-байрам нужно искренне молиться и делать добрые дела. Поэтому мусульмане в этот праздник ходят в мечеть, раздают милостыню и стараются сделать другие добрые дела.
После праздничной молитвы наступает черед и жертвоприношения. Чаще всего правоверные мусульмане приносят в жертву барана – но можно также заколоть козу, верблюда или буйвола.
Поздравления на Курбан-байрам 2021: картинки и открытки
Как поздравить мусульманина с Курбан-байрам – традиционно это делают следующими словами:
- 'Ид мубарак — Благословенен праздник!
- 'Иду-кум мубарак — Да будет благословенен ваш праздник!
- 'Ид аль-Адъхьа мубарак — Благословенен праздник жертвоприношения!
- Такъаббаля-Ллаху минна ва-мин-кум съалихьу ль-а’маль — Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела!