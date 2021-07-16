Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции

Курбан-байрам и Ураза-байрам у мусульман считаются главными религиозными праздниками года. При этом даты у обоих праздников плавающие, то есть каждый год меняются.

С 2020 года Курбан-байрам в Украине – государственный праздник.

Какого числа Курбан-байрам в 2021 году, что это за праздник, как его отмечают, его традиции и зачем устраивают жертвоприношение на Курбан-байрам – узнал Главред.

Курбан-байрам 2021: дата

Курбан-байрам 2021 начинается через семьдесят дней после Ураза-байрам. Для тех, кому лень считать – в этом году праздник отмечается 20 июля.

Впрочем, праздновать традиционно начинают с вечера 19 июля — и продолжится празднование до вечера 23 июля.

Реклама

Что за праздник Курбан-байрам

Еще одно название праздника – Ид аль-Адха. И установлен он в память о жертвоприношении исламского пророка Ибрагима (в Ветхом Завете есть схожая история про жертвоприношение Исаака).

Пророку Ибрагиму повелели принести в жертву старшего сына. Мужчина очень страдал душой и сердцем – но перечить воле Всевышнего не посмел. В награду за твердость его веры Аллах в последний момент подменил сына на алтаре на барашка.

Поэтому жертвоприношение – важнейшая традиция Курбан-байрама.

Само торжество призвано напоминать мусульманам о преданности человека Божьим повелениям – и одновременно о милосердии Всевышнего.

Как празднуют Курбан-байрам 2021

В Курбан-байрам нужно искренне молиться и делать добрые дела. Поэтому мусульмане в этот праздник ходят в мечеть, раздают милостыню и стараются сделать другие добрые дела.

После праздничной молитвы наступает черед и жертвоприношения. Чаще всего правоверные мусульмане приносят в жертву барана – но можно также заколоть козу, верблюда или буйвола.

Поздравления на Курбан-байрам 2021: картинки и открытки

Как поздравить мусульманина с Курбан-байрам – традиционно это делают следующими словами: