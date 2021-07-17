Когда Курбан-байрам 2021: дата и традиции праздника у мусульман

Курбан-байрам 2021 / 31tv.ru

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) считается одним из самых главных праздников в мусульманской религии. Этот праздник символизирует милосердие Аллаха. В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения, принимают гостей и посещают могилы предков. Про праздники в августе 2021 - в нашем материале.

Курбан-байрам в 2021 году отмечают с понедельника, 20 июля по пятницу, 23. Дата этого исламского праздника определяется согласно лунному календарю. Его отмечают через 70 дней после Ураз-байрама. В Украине Курбан-байрам – государственный праздник (без объявления выходного дня). В мусульманских странах в эти дни не работают.

Традиции праздника Курбан-байрам

Перед праздником Курбан-байрам мусульмане в течение 10 дней соблюдают пост. Многие начинают отмечать праздник уже 19 июля. Прославляя милосердие всевышнего, люди оказывают помощь нуждающимся. Молитву намаз и строки из Корана мусульмане читают в мечети, совершив перед этим полное омовение. Во славу Аллаха в ночь с 19 на 20 июля произносятся слова восхваления – такбиры.

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Оно совершается в память о том, как пророк Ибрагим был готов принести в жертву сына. Считается, что принесенные в жертву животные, не испытывают боли. Для этой цели закалывают взрослое здоровое животное: барана, корову, козу или верблюда. Его укладывают на левый бок, головой в сторону Мекки – места паломничества.

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Традиции жертвоприношения: