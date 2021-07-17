Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День Строителя - даты

Праздники в августе 2021 Украина / volyn.com.ua

В августе 2021 украинцы будут отмечать 16 праздников, среди которых день ВВС Украины, День строителя, Международный день молодежи и День Независимости Украины, который подарит длинные выходные. Подробнее о том, как будем отдыхать на День Независимости, читайте в нашем материале.

Праздники августа в Украине:

1 августа – День инкассатора.

2 августа – Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

2 августа – День аэромобильных войск.

5 августа – Международный день светофора.

8 августа – День войск связи Вооруженных Cил Украины.

8 августа – День работников ветеринарной медицины.

8 августа – День строителя.

9 августа – Международный день коренных народов мира.

12 августа – Международный день молодежи.

15 августа – День археолога.

19 августа – День пасечника.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

28 августа – День авиации Украины.

28 августа – День дальнобойщика.

29 августа – День шахтера.

Международные праздники в августе 2021

Помимо профессиональных и государственных праздников в Украине, в августе ООН учредила памятные дни, которые призваны напомнить человечеству о мировых проблемах.

9 августа – Международный день коренных народов мира

12 августа – Международный день молодежи

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи

21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

22 августа - Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний.

30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений.

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Также в мире отмечают

В августе всегда найдется повод для праздника. Самое время поздравить домашнего питомца или друга, который не может жить без соцсетей.