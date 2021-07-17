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Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День Строителя - даты

17 июля 2021, 05:44

Какие праздники августа будут отмечать в Украине и мире - в материале Главреда

Праздники в августе 2021 Украина
Праздники в августе 2021 Украина / volyn.com.ua

В августе 2021 украинцы будут отмечать 16 праздников, среди которых день ВВС Украины, День строителя, Международный день молодежи и День Независимости Украины, который подарит длинные выходные. Подробнее о том, как будем отдыхать на День Независимости, читайте в нашем материале.

Праздники августа в Украине:

  • 1 августа – День инкассатора.
  • 2 августа – Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
  • 2 августа – День аэромобильных войск.
  • 5 августа – Международный день светофора.
  • 8 августа – День войск связи Вооруженных Cил Украины.
  • 8 августа – День работников ветеринарной медицины.
  • 8 августа – День строителя.
  • 9 августа – Международный день коренных народов мира.
  • 12 августа – Международный день молодежи.
  • 15 августа – День археолога.
  • 19 августа – День пасечника.
  • 23 августа – День Государственного Флага Украины.
  • 24 августа – День Независимости Украины.
  • 28 августа – День авиации Украины.
  • 28 августа – День дальнобойщика.
  • 29 августа – День шахтера.

Международные праздники в августе 2021

Помимо профессиональных и государственных праздников в Украине, в августе ООН учредила памятные дни, которые призваны напомнить человечеству о мировых проблемах.

  • 9 августа – Международный день коренных народов мира
  • 12 августа – Международный день молодежи
  • 19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
  • 21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
  • 22 августа - Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.
  • 23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
  • 29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний.
  • 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений.

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Также в мире отмечают

В августе всегда найдется повод для праздника. Самое время поздравить домашнего питомца или друга, который не может жить без соцсетей.

  • Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания (1 августа).
  • Международный день пива (6 августа).
  • Всемирный День кошки (8 августа).
  • Всемирный день левшей (13 августа).
  • Всемирный день фотографии (19 августа).
  • Всемирный день мозга (22 августа).
  • Всемирный день собаки (26 августа).
  • Всемирный день прощения (27 августа).
  • Всемирный день блогера (31 августа).

праздник День Независимости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День Строителя - даты». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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