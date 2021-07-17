Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День Строителя - даты

Какие праздники августа будут отмечать в Украине и мире - в материале Главреда
В августе 2021 украинцы будут отмечать 16 праздников, среди которых день ВВС Украины, День строителя, Международный день молодежи и День Независимости Украины, который подарит длинные выходные. Подробнее о том, как будем отдыхать на День Независимости, читайте в нашем материале.
Праздники августа в Украине:
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 2 августа – День аэромобильных войск.
- 5 августа – Международный день светофора.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Cил Украины.
- 8 августа – День работников ветеринарной медицины.
- 8 августа – День строителя.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира.
- 12 августа – Международный день молодежи.
- 15 августа – День археолога.
- 19 августа – День пасечника.
- 23 августа – День Государственного Флага Украины.
- 24 августа – День Независимости Украины.
- 28 августа – День авиации Украины.
- 28 августа – День дальнобойщика.
- 29 августа – День шахтера.
Международные праздники в августе 2021
Помимо профессиональных и государственных праздников в Украине, в августе ООН учредила памятные дни, которые призваны напомнить человечеству о мировых проблемах.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира
- 12 августа – Международный день молодежи
- 19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
- 21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
- 22 августа - Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.
- 23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
- 29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний.
- 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений.
Читайте такжеИменины в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка
Также в мире отмечают
В августе всегда найдется повод для праздника. Самое время поздравить домашнего питомца или друга, который не может жить без соцсетей.
- Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания (1 августа).
- Международный день пива (6 августа).
- Всемирный День кошки (8 августа).
- Всемирный день левшей (13 августа).
- Всемирный день фотографии (19 августа).
- Всемирный день мозга (22 августа).
- Всемирный день собаки (26 августа).
- Всемирный день прощения (27 августа).
- Всемирный день блогера (31 августа).
Автор: Елена Стронг