Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

Международный день пива 2021 / terra.com.br

Пиво остается одним из самых любимых напитков человечества, занимая четвертую строчку после чая, кофе и вина. Неудивительно, что у популярного пенного напитка есть свой праздник. Правда, неофициальный.

Международный день пива ежегодно отмечают в первую пятницу августа. В этом году любители встречаются за бокальчиком 6 августа.

За год во всем мире фанаты напитка выпивают 430,4 миллиарда бутылок по 0,3 литра. Больше всего любителей пива по статистике живет в Китае, США и Бразилии – эти страны являются лидерами потребления.

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Международный день пива: история праздника

Считается, что основателем Дня пива является владелец бара, американец Джесс Авшаломов. Он придумал отмечать День пива в своем заведении, чтобы привлечь клиентов. Сначала датой празднования была дата 5 августа, однако, когда праздник начал набирать мировых масштабов, его перенесли на первую пятницу августа. День празднования был выбран неспроста, ведь вечер пятницы в летний зной – прекрасный повод побаловать себя бокалом холодного пива в компании друзей, разделяющих любовь к напитку.

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День пива отмечают в кафе, пабах и ресторанах. В заведениях устраивают тематические вечеринки и конкурсы, проводят дегустацию новых сортов.

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Интересные факты о пиве

Первый рецепт пива был датирован около 5000 лет до н.э. Самыми древними пивоварами стали египтяне.

Существует три вида напитка: эль, лагер и смешанное. Эль изготовляется из ячменного солода и пивных дрожжей верхового брожения. Лагер – с добавлением дрожжей низового брожения. Смешанное – пиво, которое ферментируется под действием окружающей среды.

В среднем украинцы употребляют 60 литров пива на душу населения.

Самая старая на сегодняшний день пивоварня - Вайнштефан (Weihenstephan) в Германии. Год ее основания – 1040.

Книга рекордов Гинесса – задумка исполнительного директора ирландской пивоваренной компании Guinness. Она решала споры посетителей паба относительно рекордности мировых явлений.

Snake Venom – самое крепкое пиво в мире. В нем 67,5 градусов. Его производит шотландская пивоварня Brewmeister.

Наиболее известный пивной фестиваль "Октоберфест" ежегодно проходит в Мюнхене. В нем принимают участие только немецкие производители.

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Поздравления с Днем пива: картинки и открытки

Чтобы жизнь текла красиво,

Ничего не напрягало,

Нужно просто выпить пива,

Счастье чтоб в груди взыграло!

Этот пенистый напиток

Вмиг поднимет настроенье,

Чтобы дверь была открыта

К безграничному веселью!

День пива картинки

***

Не знаю даже, что сказать,

С днём пива надо поздравлять,

Ну что ж, не деться никуда,

С днём пива, что ли, господа!

Напиток пенный сей хорош,

Когда не больше кружки пьёшь,

И если ты не часто (совсем не) пьёшь,

То он особенно хорош!

***

Поздравляю тебя я с Днем пива!

В этот день мы с тобой, как всегда,

Наслаждаемся неторопливо.

И в бокалах у нас не вода!

Ведь не зря кто-то в песне известной

Пел, что губит не пиво людей!

И в жару нет напитка чудесней!

Да и в холод с пивком веселей!

День пива открытки

С днем пива: картинки