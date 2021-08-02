Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

Как отмечают День пива во всем мире и сколько литров пенного выпивают за год украинцы - в материале Главреда
Пиво остается одним из самых любимых напитков человечества, занимая четвертую строчку после чая, кофе и вина. Неудивительно, что у популярного пенного напитка есть свой праздник. Правда, неофициальный.
Международный день пива ежегодно отмечают в первую пятницу августа. В этом году любители встречаются за бокальчиком 6 августа.
За год во всем мире фанаты напитка выпивают 430,4 миллиарда бутылок по 0,3 литра. Больше всего любителей пива по статистике живет в Китае, США и Бразилии – эти страны являются лидерами потребления.
Как оригинально поздравить родных и друзей красивым тостом, читайте в нашем материале: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.
Международный день пива: история праздника
Считается, что основателем Дня пива является владелец бара, американец Джесс Авшаломов. Он придумал отмечать День пива в своем заведении, чтобы привлечь клиентов. Сначала датой празднования была дата 5 августа, однако, когда праздник начал набирать мировых масштабов, его перенесли на первую пятницу августа. День празднования был выбран неспроста, ведь вечер пятницы в летний зной – прекрасный повод побаловать себя бокалом холодного пива в компании друзей, разделяющих любовь к напитку.
День пива отмечают в кафе, пабах и ресторанах. В заведениях устраивают тематические вечеринки и конкурсы, проводят дегустацию новых сортов.
Читайте такжеКогда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии
Интересные факты о пиве
- Первый рецепт пива был датирован около 5000 лет до н.э. Самыми древними пивоварами стали египтяне.
- Существует три вида напитка: эль, лагер и смешанное. Эль изготовляется из ячменного солода и пивных дрожжей верхового брожения. Лагер – с добавлением дрожжей низового брожения. Смешанное – пиво, которое ферментируется под действием окружающей среды.
- В среднем украинцы употребляют 60 литров пива на душу населения.
- Самая старая на сегодняшний день пивоварня - Вайнштефан (Weihenstephan) в Германии. Год ее основания – 1040.
- Книга рекордов Гинесса – задумка исполнительного директора ирландской пивоваренной компании Guinness. Она решала споры посетителей паба относительно рекордности мировых явлений.
- Snake Venom – самое крепкое пиво в мире. В нем 67,5 градусов. Его производит шотландская пивоварня Brewmeister.
- Наиболее известный пивной фестиваль "Октоберфест" ежегодно проходит в Мюнхене. В нем принимают участие только немецкие производители.
Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина
Поздравления с Днем пива: картинки и открытки
Чтобы жизнь текла красиво,
Ничего не напрягало,
Нужно просто выпить пива,
Счастье чтоб в груди взыграло!
Этот пенистый напиток
Вмиг поднимет настроенье,
Чтобы дверь была открыта
К безграничному веселью!
***
Не знаю даже, что сказать,
С днём пива надо поздравлять,
Ну что ж, не деться никуда,
С днём пива, что ли, господа!
Напиток пенный сей хорош,
Когда не больше кружки пьёшь,
И если ты не часто (совсем не) пьёшь,
То он особенно хорош!
***
Поздравляю тебя я с Днем пива!
В этот день мы с тобой, как всегда,
Наслаждаемся неторопливо.
И в бокалах у нас не вода!
Ведь не зря кто-то в песне известной
Пел, что губит не пиво людей!
И в жару нет напитка чудесней!
Да и в холод с пивком веселей!