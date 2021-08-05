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День строителя в Украине: когда отмечают, душевные поздравления и картинки

5 августа 2021, 17:56

Поздравления к Дню строителя для близких и коллег - в подборке Главреда

День строителя в Украине
День строителя в Украине / dzwignice.pl

В Украине работников строительной индустрии ежегодно отмечается во вторую неделю августа. В 2021 году эта дата выпадает на 8 августа.

Этот день богат праздниками. В Украине, помимо Дня строителя, отмечается также День ветеринара. А любителей мурлык и пушистиков объединяет Всемирный день кошек.

Традиционно в этот день во многих городах Украины проходят концерты и торжественные мероприятия, на которых лучшим работникам отрасли вручаются государственные награды и ценные призы.

За вклад в развитие сферы работники удостаиваются званием "Заслуженный строитель Украины", "Почетный работник строительства и архитектуры" и другими.

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Труд строителей тяжел и опасен – и без них не было бы комфортных домов и офисов. Старания трудящихся данной отрасли ощущает каждый украинец в повседневной жизни. Не забудьте поздравить близких и коллег с профессиональным праздником!

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День строителя: поздравления, картинки, открытки

Поздравляю всех, кто строит, с профессиональным праздником! Желаю всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, и качественного рабочего момента. Побольше вам, прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость!

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Всех строителей с праздником! Сегодня, когда вся строительная отрасль отмечает профессиональный праздник, хочется пожелать того, чтобы вам всем сопутствовала удача как в работе, так и в жизни в целом. Здоровья вам, веселого и положительного настроя, побольше денег и сил!

День строителя 2021: поздравления, картинки, открытки
День строителя поздравления
День строителя 2021: поздравления, картинки, открытки
День строителя картинки

***

Желаю чтобы в вашей жизни все складывалось удачно, как кирпичи в ряд. Пускай все отношения с родными, близкими и друзьями будут прочными, как качественный цемент. Желаю, чтобы зарплата выплачивалась тачками, а премия ведрами. Поздравляю с праздником! Удачи и всех благ вам, строители.

***

Поздравляю! Пусть строится не только в работе, но и в жизни. Пусть неприятности и трудности разбиваются об крепкие стены, а счастье, радость и улыбки приходят не просто в гости, а будут жить в доме, в котором царит уют, процветание и спокойствие. С Днем строителя!

Поздравления с Днем строителя коллегам

С Днем строителя, уважаемые коллеги! Вы – настоящие мастера и классные специалисты, достойные самых прекрасных похвал. Желаю вам не уставать, веселиться и работать от души, всегда улыбаться и шутить! Будьте успешными во всех проектах, и пусть наш дружный коллектив получит не только праздничную премию, но и порцию великолепного позитива в этот праздник!

***

Уважаемые и дорогие мои коллеги — строители. Желаю вам, чтобы у вас в жизни всегда был прочный и надежный фундамент, родные и крепкие стены, верные, надежные отношения и масса идей для строительства своего собственного счастья. Пускай удача, кирпичик за кирпичиком, выстилает перед вами дорожку к личному и огромному успеху. Пускай новые проекты помогают вам реализоваться в этой нужной и важной профессии. Желаю побед и достижений, больших зарплат и человеческой любви. С днем строителя!

День строителя 2021: поздравления, картинки, открытки
С Днем строителя поздравления

***

С Днем строителя поздравлю

Всех, кто в стройке знает толк,

Пожелаю, вам, коллеги,

Чтоб работы был поток,

Удаются пусть задумки,

Пусть успех придет скорей,

Вам желаю много счастья,

Благодарности людей.

***

Пусть все строится на раз

Стоит лишь накинуть глаз!

Новостройки подрастают,

А проблемы просто тают!

Работы только интересной,

Оплаты стоящей и честной.

Отдыха прекрасного,

Будущего ясного!

Чтоб строители страны

Были ей всегда нужны.

День строителя 2021: поздравления, картинки, открытки
День строителя открытки
День строителя 2021: поздравления, картинки, открытки
День строителя картинки и поздравления
День строителя 2021: поздравления, картинки, открытки
С Днем строителя картинки
День строителя 2021: поздравления, картинки, открытки
День строителя открытки и картинки

День строителя
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