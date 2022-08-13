Медовый Спас 2022 – поздравления и картинки в светлый праздник

Душевные поздравления с Медовым Спасом в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.
Медовый Спас 2022 отмечают 14 августа. Он первый в череде любимых в народе праздников урожая, за ним следуют Яблочный Спас 2022 и Ореховый Спас 2022. Маковей ознаменовывает начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.
О каких церковных праздниках не стоит забывать в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.
По окончанию Успенского поста православные празднуют одну из самых важных христианских дат – Успение Пресвятой Богородицы. Можно ли играть свадьбу и как не навлечь на себя беду в этот день, читайте в материале: Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции.
В день Медового Спаса хозяйки угощали родных и близких постными блюдами с добавлением меда и фруктов. Трапезу начинали с меда, считалось если при этом загадать желание, оно непременно сбудется. А этот пирог на Медовый Спас придется по вкусу сладкоежкам.
Медовый Спас 2022 – картинки, открытки и сердечные поздравления
С Медовым Спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!
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Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Хочу пожелать жизни, слаще, чем мед. Пусть благополучие и счастье войдут в твой дом. Пускай Божье благословение поможет достойно преодолеть все испытания и укрепить веру! Солнца тебе и радости, достатка и вдохновения!
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Поздравляю с Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь наполнится нежным сладким медовым ароматом надежд. Пусть Боженька хранит твою семью от лиха и зависти. Я от души желаю мира, счастья и здоровья. Желаю, чтобы каждый день был упоительным и добрым. Желаю, чтобы каждая мысль была светлой, каждый поступок — хорошим, а каждая улыбка — искренней.
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С Медовым Спасом! Радости и покоя! Пусть дни твои станут чистыми и светлыми! Всегда помни, что Создатель посылает испытания тем, кому Желает блага. Так никогда не отступай же перед трудностями. И пусть покой, достаток и счастье не покидают тебя!
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В первый Спас медовый, сладкий,
Вам желаю я добра.
Банка лакомства святого,
В дом здоровье принесла.
Колокольный звон очистит,
Души наши и слова.
Благодать сойдет большая,
На тебя и на меня.
***
В народно-христианский праздник,
Что назван был Медовым Спасом,
Желаю Вам добра и счастья,
Мгновений радостных, прекрасных.
Желаю мира, меда много,
Чтоб насладиться от души.
Пусть будет светлою дорога
На Вашем жизненном пути.
***
Подарит пусть Медовый Спас
Уют, достаток в каждый дом,
Он счастье принесет для вас,
Пусть мир наполнится добром!
Пусть путеводная звезда
Всегда вам очень ярко светит,
И будет сладкой жизнь всегда,
Как самый вкусный мед на свете!