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Медовый Спас 2022 – поздравления и картинки в светлый праздник

13 августа 2022, 18:35

Душевные поздравления с Медовым Спасом в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.

Медовый Спас 2022
Медовый Спас 2022 - картинки, поздравления / ua.depositphotos.com, smak.ua

Медовый Спас 2022 отмечают 14 августа. Он первый в череде любимых в народе праздников урожая, за ним следуют Яблочный Спас 2022 и Ореховый Спас 2022. Маковей ознаменовывает начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.

О каких церковных праздниках не стоит забывать в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

По окончанию Успенского поста православные празднуют одну из самых важных христианских дат – Успение Пресвятой Богородицы. Можно ли играть свадьбу и как не навлечь на себя беду в этот день, читайте в материале: Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции.

В день Медового Спаса хозяйки угощали родных и близких постными блюдами с добавлением меда и фруктов. Трапезу начинали с меда, считалось если при этом загадать желание, оно непременно сбудется. А этот пирог на Медовый Спас придется по вкусу сладкоежкам.

Медовый Спас 2022 – картинки, открытки и сердечные поздравления

С Медовым Спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

***

Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Хочу пожелать жизни, слаще, чем мед. Пусть благополучие и счастье войдут в твой дом. Пускай Божье благословение поможет достойно преодолеть все испытания и укрепить веру! Солнца тебе и радости, достатка и вдохновения!

Медовый Спас 2022 картинки
Медовый Спас 2022 картинки

***

Поздравляю с Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь наполнится нежным сладким медовым ароматом надежд. Пусть Боженька хранит твою семью от лиха и зависти. Я от души желаю мира, счастья и здоровья. Желаю, чтобы каждый день был упоительным и добрым. Желаю, чтобы каждая мысль была светлой, каждый поступок — хорошим, а каждая улыбка — искренней.

Медовый Спас 2022 картинки
Медовый Спас 2022 - поздравления, картинки

***

С Медовым Спасом! Радости и покоя! Пусть дни твои станут чистыми и светлыми! Всегда помни, что Создатель посылает испытания тем, кому Желает блага. Так никогда не отступай же перед трудностями. И пусть покой, достаток и счастье не покидают тебя!

***

В первый Спас медовый, сладкий,

Вам желаю я добра.

Банка лакомства святого,

В дом здоровье принесла.

Колокольный звон очистит,

Души наши и слова.

Благодать сойдет большая,

На тебя и на меня.

Медовый Спас картинки
Медовый Спас картинки

***

В народно-христианский праздник,

Что назван был Медовым Спасом,

Желаю Вам добра и счастья,

Мгновений радостных, прекрасных.

Желаю мира, меда много,

Чтоб насладиться от души.

Пусть будет светлою дорога

На Вашем жизненном пути.

Медовый Спас картинки
Медовый Спас открытки /

***

Подарит пусть Медовый Спас

Уют, достаток в каждый дом,

Он счастье принесет для вас,

Пусть мир наполнится добром!

Пусть путеводная звезда

Всегда вам очень ярко светит,

И будет сладкой жизнь всегда,

Как самый вкусный мед на свете!

Медовый Спас картинки
Маковей 2022
Медовый Спас картинки
Медовый Спас 2022 картинки
Медовый Спас картинки
Медовый Спас 2022 картинки поздравления

Медовый спас
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