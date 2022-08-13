Медовый Спас 2022 – поздравления и картинки в светлый праздник

Медовый Спас 2022 - картинки, поздравления / ua.depositphotos.com, smak.ua

Медовый Спас 2022 отмечают 14 августа. Он первый в череде любимых в народе праздников урожая, за ним следуют Яблочный Спас 2022 и Ореховый Спас 2022. Маковей ознаменовывает начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.

О каких церковных праздниках не стоит забывать в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

По окончанию Успенского поста православные празднуют одну из самых важных христианских дат – Успение Пресвятой Богородицы. Можно ли играть свадьбу и как не навлечь на себя беду в этот день, читайте в материале: Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции.

В день Медового Спаса хозяйки угощали родных и близких постными блюдами с добавлением меда и фруктов. Трапезу начинали с меда, считалось если при этом загадать желание, оно непременно сбудется. А этот пирог на Медовый Спас придется по вкусу сладкоежкам.

Медовый Спас 2022 – картинки, открытки и сердечные поздравления

С Медовым Спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

***

Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Хочу пожелать жизни, слаще, чем мед. Пусть благополучие и счастье войдут в твой дом. Пускай Божье благословение поможет достойно преодолеть все испытания и укрепить веру! Солнца тебе и радости, достатка и вдохновения!

Медовый Спас 2022 картинки

***

Поздравляю с Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь наполнится нежным сладким медовым ароматом надежд. Пусть Боженька хранит твою семью от лиха и зависти. Я от души желаю мира, счастья и здоровья. Желаю, чтобы каждый день был упоительным и добрым. Желаю, чтобы каждая мысль была светлой, каждый поступок — хорошим, а каждая улыбка — искренней.

Медовый Спас 2022 - поздравления, картинки

***

С Медовым Спасом! Радости и покоя! Пусть дни твои станут чистыми и светлыми! Всегда помни, что Создатель посылает испытания тем, кому Желает блага. Так никогда не отступай же перед трудностями. И пусть покой, достаток и счастье не покидают тебя!

***

В первый Спас медовый, сладкий,

Вам желаю я добра.

Банка лакомства святого,

В дом здоровье принесла.

Колокольный звон очистит,

Души наши и слова.

Благодать сойдет большая,

На тебя и на меня.

Медовый Спас картинки

***

В народно-христианский праздник,

Что назван был Медовым Спасом,

Желаю Вам добра и счастья,

Мгновений радостных, прекрасных.

Желаю мира, меда много,

Чтоб насладиться от души.

Пусть будет светлою дорога

На Вашем жизненном пути.

Медовый Спас открытки /

***

Подарит пусть Медовый Спас

Уют, достаток в каждый дом,

Он счастье принесет для вас,

Пусть мир наполнится добром!

Пусть путеводная звезда

Всегда вам очень ярко светит,

И будет сладкой жизнь всегда,

Как самый вкусный мед на свете!

Маковей 2022

Медовый Спас 2022 картинки