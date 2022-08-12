Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты

Важные церковные праздники сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Богородицы.
В первый месяц осени православные христиане отмечают несколько важных праздников и памятных дат.
О том, какие важные церковные праздники, посты и родительские субботы ждут украинцев в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
Постные дни в сентябре 2022 приходятся на дни 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, и 27 сентября – Воздвижение Креста Господня. В пищу нельзя употреблять продукты животного происхождения, а 11 сентября и любые красные фрукты и овощи.
Православный календарь на сентябрь 2022
10 сентября – праздник церковный
- Обретение мощей преподобного Иова Почаевского.
11 сентября – праздник церковный
- Усекновение главы Иоанна Предтечи.
14 сентября – праздник церковный
- Освященное время Церкви: церковное новолетие.
15 сентября – праздник церковный
- Преподобных Антония и Феодосия Печерских.
17 сентября – праздник церковный
- Святителя Иоасафа Белгородского.
19 сентября – праздник церковный
- Воспоминание чуда Архистратига Михаила.
21 сентября – праздник церковный
- Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – праздник церковный
- Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
29 сентября – праздник церковный
- Великомученицы Евфимии.
30 сентября – праздник церковный
- День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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Автор: Елена Стороженко