Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты

Православный календарь на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com

В первый месяц осени православные христиане отмечают несколько важных праздников и памятных дат.

О том, какие важные церковные праздники, посты и родительские субботы ждут украинцев в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Постные дни в сентябре 2022 приходятся на дни 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, и 27 сентября – Воздвижение Креста Господня. В пищу нельзя употреблять продукты животного происхождения, а 11 сентября и любые красные фрукты и овощи.

Православный календарь на сентябрь 2022

10 сентября – праздник церковный

Обретение мощей преподобного Иова Почаевского.

11 сентября – праздник церковный

Усекновение главы Иоанна Предтечи .

14 сентября – праздник церковный

Освященное время Церкви: церковное новолетие.

15 сентября – праздник церковный

Преподобных Антония и Феодосия Печерских.

17 сентября – праздник церковный

Святителя Иоасафа Белгородского.

19 сентября – праздник церковный

Воспоминание чуда Архистратига Михаила.

21 сентября – праздник церковный

Рождество Пресвятой Богородицы .

27 сентября – праздник церковный

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня .

29 сентября – праздник церковный

Великомученицы Евфимии.

30 сентября – праздник церковный

День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

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