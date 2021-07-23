Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

Успение Пресвятой Богородицы 2021 / ivona.bigmir.net

Праздник Успения Пресвятой Богородицы – один из наиболее почитаемых у христиан. Православная церковь отмечает его 28 августа по окончанию двухнедельного Успенского поста (14 августа). Этот день также называют "богородичной Пасхой", потому что на праздник из храма выносится плащаница Божьей Матери, а на третий день – чин погребения Богородицы. Ранее мы уже писали о том, зачем православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы и в чем помогает праздник.

История праздника

На старости лет Божья Матерь жила в Иерусалиме и в один из дней ее восхождения на Голгофу – место распятия Христа – ей явился архангел Гавриил, вручил ей ветвь райского дерева и предрек скорое воссоединение с Сыном в Царствии Небесном. Подробнее о Дне Гавриила читайте в нашем материале: Собор Архангела Гавриила: дата, запреты и традиции.

Позже апостолы несли тело Богородицы в Гефсиманский сад для погребения. Во время погребения им явился Господь, который забрал душу Марии на небеса.

Спустя три дня апостол Фома, которого не было на погребении, возжелал попрощаться в Богоматерью. Однако, когда отодвинули камень гробницы – обнаружили, что тела Марии нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее в Рай.

Считается, что Пресвятая Богородица не умерла в привычном понимании слова, скорее впала в летаргический сон или "успела".

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Можно ли жениться на Успение: что говорит Церковь и народные традиции

Согласно церковным правилам венчаться именно 28 августа не положено. Однако после праздника Успения Богородицы начиналась пора свадеб, которая продолжалась весь сентябрь. Сентябрь -благоприятный месяц для брака, он сулит молодоженам счастливую жизнь в достатке.

Парубки старались посвататься до Успения, чтобы не упустить последнюю возможность замужества в этом году. Девушки присматривались к избранникам, чтобы не ждать до весны.

Успение Пресвятой Богородицы: традиции и запреты дня

В народе этот день называли Дожинки, первая Пречистая, Оспожин день или Мясоед. Наши предки в этому дню спешили закончить все полевые работы – "дожать".

Когда Успение Пресвятой Богородицы / УНИАН

Дожинки проводили только женщины, причем нельзя было стоять на земле босиком. Последний сноп украшали лентами и даже наряжали в сарафан и водили вокруг него хороводы.

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Также молодым девушкам нельзя было в этот день стричь и выбрасывать волосы – это могло привести к неприятностям в личной жизни и проблемам со здоровьем.

Запреты в этот день