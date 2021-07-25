Собор Архангела Гавриила: дата, запреты и традиции праздника

Почему предки в этот день не работали, прислушивались к гулу труб и высматривали бабочку в окне - расскажет Главред
Православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила два раза в год. Первый – 8 апреля (после дня Благовещения) и второй - 26 июля. О том, какие праздники церковь отмечает в августе, читайте в материале: православный календарь на август 2021.
В этот день христиане вспоминают все благодеяния архангела – посланника Господня. Именно он сообщил Анне новость о том, что она станет матерью Богородицы Марии. Священника Захарию он возвестил о рождении Предтечи Господня, а пророку Даниилу возвещал о судьбе еврейского народа. Также он являлся Иисусу Христу во время молитв в Гефсиманском саду и укреплял его веру. Гавриил был первым, кто сообщил людям благую весть о Воскресении Христовом.
Традиции и приметы в День Архангела Гавриила
В народе этот день называли по-разному : Гаврилов день, День Гаврилы Летнего, Гаврилин день. Предки 26 июля не работали. Согласно поверью, Гавриил является покровителем грома и если попасть к нему в немилость может спалить копну и устроить пожар.
В День Архангела Гавриила прислушивались к звукам в трубах. Считалось, если трубы гудят – это души умерших родственников спускаются на землю, чтобы проведать живых. Нужно трижды перекреститься и поставить лишний прибор на стол.
Что нельзя делать в День Архангела Гавриила
- Сметать крошки со стола – выброшенные крошки могут забрать из дома благополучие и достаток, оставив нищету.
- Ссориться – нужно провести в этот день без разладов, простить друг другу обиды.
- Выходить из дому, если три раза споткнулся на пороге – это предвещает великое несчастье.
Приметы в Гаврилов день
- Сухая погода в День Гавриила – к теплой осени.
- Ласточки низко летают – к поздней осени.
- Сильный дождь – к гибели урожая.
- Рыба бьет хвостом – к хорошей погоде.
- Урожай ржи – к обилию малины.
- Тучи изменили цвет – ждать перемену погоды.
- В дом залетела бабочка - это знак большой удачи.
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Молитва Архангелу Гавриилу о здоровье
"Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил".
Молитва Архангелу Гавриилу о замужестве
"Архангел Гавриил, Божий Угодник. Наставь меня на путь православия да избавь от бесовского тщеславия. Благослови меня на встречу с супругом, пусть по жизни станет преданным другом. Уродятся пусть детишки здоровыми, а враги не будут слишком суровыми. Аминь".