УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Собор Архангела Гавриила: дата, запреты и традиции праздника

25 июля 2021, 17:44

Почему предки в этот день не работали, прислушивались к гулу труб и высматривали бабочку в окне - расскажет Главред

Собор Архангела Гавриила 26 июля
Собор Архангела Гавриила 26 июля / pravlife.org

Православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила два раза в год. Первый – 8 апреля (после дня Благовещения) и второй - 26 июля. О том, какие праздники церковь отмечает в августе, читайте в материале: православный календарь на август 2021.

В этот день христиане вспоминают все благодеяния архангела – посланника Господня. Именно он сообщил Анне новость о том, что она станет матерью Богородицы Марии. Священника Захарию он возвестил о рождении Предтечи Господня, а пророку Даниилу возвещал о судьбе еврейского народа. Также он являлся Иисусу Христу во время молитв в Гефсиманском саду и укреплял его веру. Гавриил был первым, кто сообщил людям благую весть о Воскресении Христовом.

Традиции и приметы в День Архангела Гавриила

В народе этот день называли по-разному : Гаврилов день, День Гаврилы Летнего, Гаврилин день. Предки 26 июля не работали. Согласно поверью, Гавриил является покровителем грома и если попасть к нему в немилость может спалить копну и устроить пожар.

В День Архангела Гавриила прислушивались к звукам в трубах. Считалось, если трубы гудят – это души умерших родственников спускаются на землю, чтобы проведать живых. Нужно трижды перекреститься и поставить лишний прибор на стол.

Что нельзя делать в День Архангела Гавриила

  • Сметать крошки со стола – выброшенные крошки могут забрать из дома благополучие и достаток, оставив нищету.
  • Ссориться – нужно провести в этот день без разладов, простить друг другу обиды.
  • Выходить из дому, если три раза споткнулся на пороге – это предвещает великое несчастье.

Приметы в Гаврилов день

Реклама
  • Сухая погода в День Гавриила – к теплой осени.
  • Ласточки низко летают – к поздней осени.
  • Сильный дождь – к гибели урожая.
  • Рыба бьет хвостом – к хорошей погоде.
  • Урожай ржи – к обилию малины.
  • Тучи изменили цвет – ждать перемену погоды.
  • В дом залетела бабочка - это знак большой удачи.

Читайте такжеКогда День Крещения Руси 2021: дата и история праздника

Молитва Архангелу Гавриилу о здоровье

"Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил".

Молитва Архангелу Гавриилу о замужестве

"Архангел Гавриил, Божий Угодник. Наставь меня на путь православия да избавь от бесовского тщеславия. Благослови меня на встречу с супругом, пусть по жизни станет преданным другом. Уродятся пусть детишки здоровыми, а враги не будут слишком суровыми. Аминь".

праздник православный церковный календарь на 2021 год
Сейчас вы просматриваете новость «Собор Архангела Гавриила: дата, запреты и традиции праздника». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектомВ моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом Жара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалииЖара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалии Jerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блогаJerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блога Могилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой ЛуценкоМогилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой Луценко Ученые узнали, что кофе делает с печеньюУченые узнали, что кофе делает с печенью

Последние новости

18:21

Приметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

17:56

"Дохлые медузы, но без морских блох": туристы рассказали о "катастрофе" в Кирилловке Видео

17:44

Собор Архангела Гавриила: дата, запреты и традиции праздника

17:43

Ехать в "пи*ду" из-за украинского языка: владелица киоска в Харькове призвала не раздувать скандал Видео

17:42

Коронавирус снижает интеллект инфицированных - ученые

Реклама
17:36

Джессика из Холостяка удивила красотой в крошечном бикини на пляже

17:11

В Ровно орудует мошенница: пострадали десятки таксистов Видео

17:04

"Россия может уничтожить любого противника": Путин разразился угрозами на параде ВМФ Видео

16:27

В кафе и кинотеатр – только с прививкой от COVID-19: Минздрав предупредил о новом локдауне в Украине Видео

16:21

В Украину несется опасная буря и рекордная жара Видео

16:12

Самые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жару Фото

15:55

Вкуснейшая закуска из лаваша: самый простой рецепт Видео

15:54

Дзюдоистка, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио, приостановила карьеру Видео

15:47

"Обувной" шторм: в Сочи море "подарило" местным жителям тысячи шлепанцев Видео

15:32

"Бредоносная": Маша Полякова попала под град критики за свое матерное выступление

15:22

Вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио: медаль получил фехтовальщик Рейзлин

15:20

Грузовик смял в лепешку авто на Полтавщине: на месте погибли две молодые женщины и двое мужчин

15:02

В Украине взлетели цены на мясо: какая стоимость на рынках Видео

14:25

Бельгию накрыло водопадом: огромный поток воды пронес машины по улицам Видео

14:21

"Залатали" скотчем: в киевском метро удивили ремонтом

Реклама
14:16

Скандальный репер провел в Украине концерт без соблюдения любых коронавирусных предосторожностей

14:11

Пока весь мир изнемогает от жары: в ЮАР впервые за полвека выпал снег Видео

13:23

В Днепре в больнице умер 4-летний мальчик: он упал на фонтан и сильно ударился

13:20

Умер один из основателей "Ласкового мая" и "Руки вверх"

12:51

Внезапно прыгнул в воду и был без жилета: в Геническе трагически погиб 20-летний парень Видео

12:50

Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: неожиданная встреча, обман или романтическое свидание

12:48

"На украинском разговаривайте в пи*де": в Харькове отказались обслуживать на государственном Видео

12:24

Люцифер 6 сезон - дата выхода, актеры и тизер финала сериала Видео

12:01

Чушь и деньги на ветер: ученые объяснили, почему тесты на антитела к коронавирусу делать не нужно Видео

11:58

На Германию смотреть не будут: США пообещали России "санкционную пощечину" из-за Северного потока-2 Видео

11:56

Почти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком

11:56

Атака медуз на Азовском море: эксперт объяснила, почему вынуждены страдать туристы Видео

11:42

В Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего Видео

11:17

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

10:43

Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий Видео

10:42

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

10:36

"Были всевозможные препараты": Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости Видео

10:05

Украинским пенсионерам доплатят: в Минсоцполитики рассказали, кому с 1 октября добавят 400 гривень Видео

09:16

"Это обязанность России, а не Украины" – дипломат Госдепа об окончании войны на Донбассе Видео

08:27

Коронавирус в Украине опять "ослабил хватку": за сутки выявили 286 случаев заражения Видео

Реклама
07:54

Индийский коронавирус Дельта "добрался" до Львовской области: зафиксировано три случая заболевания Видео

07:45

В Берлине решили поиграть с Киевом в иррациональность мнение

07:31

"Может поднять белый флаг": Трамп рассказал, как предупреждал Меркель об угрозе Северного потока-2 Видео

07:10

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

06:30

Почему язык – не главное мерило эффективности чиновника мнение

06:02

Насколько долго длятся симптомы COVID-19 после выздоровления

05:02

Встреча Зеленского и Байдена: у Ермака раскрыли детали подготовки новых соглашений Видео

04:22

Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

03:50

Снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний: что нужно добавить в свои блюда Видео

03:02

В чем секрет врожденного иммунитета - ответ ученых

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять