Собор Архангела Гавриила: дата, запреты и традиции праздника

Собор Архангела Гавриила 26 июля / pravlife.org

Православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила два раза в год. Первый – 8 апреля (после дня Благовещения) и второй - 26 июля. О том, какие праздники церковь отмечает в августе, читайте в материале: православный календарь на август 2021.

В этот день христиане вспоминают все благодеяния архангела – посланника Господня. Именно он сообщил Анне новость о том, что она станет матерью Богородицы Марии. Священника Захарию он возвестил о рождении Предтечи Господня, а пророку Даниилу возвещал о судьбе еврейского народа. Также он являлся Иисусу Христу во время молитв в Гефсиманском саду и укреплял его веру. Гавриил был первым, кто сообщил людям благую весть о Воскресении Христовом.

Традиции и приметы в День Архангела Гавриила

В народе этот день называли по-разному : Гаврилов день, День Гаврилы Летнего, Гаврилин день. Предки 26 июля не работали. Согласно поверью, Гавриил является покровителем грома и если попасть к нему в немилость может спалить копну и устроить пожар.

В День Архангела Гавриила прислушивались к звукам в трубах. Считалось, если трубы гудят – это души умерших родственников спускаются на землю, чтобы проведать живых. Нужно трижды перекреститься и поставить лишний прибор на стол.

Что нельзя делать в День Архангела Гавриила

Сметать крошки со стола – выброшенные крошки могут забрать из дома благополучие и достаток, оставив нищету.

Ссориться – нужно провести в этот день без разладов, простить друг другу обиды.

Выходить из дому, если три раза споткнулся на пороге – это предвещает великое несчастье.

Приметы в Гаврилов день

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Сухая погода в День Гавриила – к теплой осени.

Ласточки низко летают – к поздней осени.

Сильный дождь – к гибели урожая.

Рыба бьет хвостом – к хорошей погоде.

Урожай ржи – к обилию малины.

Тучи изменили цвет – ждать перемену погоды.

В дом залетела бабочка - это знак большой удачи.

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Молитва Архангелу Гавриилу о здоровье

"Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил".

Молитва Архангелу Гавриилу о замужестве

"Архангел Гавриил, Божий Угодник. Наставь меня на путь православия да избавь от бесовского тщеславия. Благослови меня на встречу с супругом, пусть по жизни станет преданным другом. Уродятся пусть детишки здоровыми, а враги не будут слишком суровыми. Аминь".