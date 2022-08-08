Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

Яблочный Спас 2022 / ua.depositphotos.com/

В августа православные христиане отмечают череду народных праздников урожая – Спасы. Медовый Спас 2022, который продолжается до Успенского поста 27 августа в списке народных праздников идет первым. Яблочный Спас 2022 не задерживается, его отмечают 19 августа вместе с великим христианским праздником Преображение Господне.

По окончании Успенского поста церковь отмечает один из наиболее важных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Как не навлечь беду в этот день, читайте в материале: Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня.

Яблочный Спас – что святят в церкви

Последний месяц лета – пора сбора урожая. В средине августа родят яблоки, груши и сливы. Именно плоды сада и огорода несли на утреннее богослужение в церковь наши предки, добавляя в корзинку мед и целебные травы. Считалось, что яблоки можно есть только после этого дня. Поэтому хозяйки в Яблочный спас упражнялись в умениях приготовить пироги с фруктами, компоты и блины. Тесто замешивалось на постной муке, продолжается Успенский пост. Обязательными угощениями были яблоки во всех видах.

На Яблочный Спас нельзя освящать в церкви:

мясо;

яйца;

сыр;

алкоголь.

Яблочный Спас – традиции и обычаи

В этот день Иисус Христос явил своим ученикам Петру, Иоанну и Якову свою божественную сущность во время молитвы на горе Ермон. Его одежда начала сиять, а лик преобразился. Поэтому этот день в народе еще называют Спасом на горе.

В день Яблочного Спаса в поле вязали Дедову Бороду – колоски пшеницы перевязывали красной нитью и водили вокруг него хороводы. Это ритуал на щедрый урожай. Заход солнца провожали песнями и плясками, считалось что в этот день природа поворачивает на осень.

В праздник нужно раздать как можно больше подаяний и помочь страждущим и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации – Господь оценит благие деяния.

Обряды на Яблочный Спас

Считалось, что в этот день яблоки после освящения в церкви приобретают магическую силу. С первым кусочком было принято загадывать желание. Чем больше фруктов попробовать на Яблочный Спас – тем успешнее будет год.

Девушки и женщины, чтобы сохранить красоту и молодость в полночь на 19 августа кружились возле дерева яблони.

Чтобы привлечь в дом деньги, перед праздником нужно пойти на рынок и купить 13 яблок нового урожая. После освящения в церкви 12 нужно отдать нуждающимся, а последнее съесть самим приговаривая каждый раз про себя:

Нужде за упокой, богатству за здравие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь.

Молодые девушки с помощью яблок гадали на любовь. В ведро с водой бросали мелкие плоды, затем зачерпывали воду ковшом и смотрели на количество яблок. Если четное – то ждать девушке сватов.

Что нельзя делать на Яблочный Спас:

Употреблять в пищу продукты животного происхождения и алкоголь – продолжается Успенский пост;

Убивать насекомых – считалось, что если муха села на руку два раза – следующий год сулит человеку большую удачу;

Есть яблоки до освящения в церкви;

Выполнять тяжелую работу;

Купаться в водоемах;

Ругаться и желать другим плохого.

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