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Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

17 февраля 2022, 12:03

Что категорически нельзя делать на Маковея, чтобы не навлечь беду.

Когда Медовый Спас 2022
Медовый Спас 2022 / ua.depositphotos.com

В августе начинается череда особых дней – которые в народе называют Спасы. И открывает их самый сладкий – Медовый Спас или праздник Маковей. Православная церковь почитает этот день как вынесение честных Древ Животворящего Креста.

Православный календарь на 2022 год напомнит важные церковные даты, начала постов и родительские субботы.

Когда Медовый Спас 2022

Праздник Маковея ежегодно отмечается 14 августа. Это непреходящая дата и в 2022 году выпадает на воскресенье. Медовый Спас не является государственным праздником и не приносит дополнительный выходной. Однако это один из дней когда можно вспомнить народные традиии и хорошо провести время.

Маковей 2022 – традиции

В этот день начинается Успенский пост 2022, который продлится две недели до 27 августа. Это предполагает отказ от пищи животного происхождения. На стол подавали угощения с медом и маком. Трапезу начинали с первой ложки меда. Считалось, что если загадать желание и съест мед, оно непременно сбудется.

14 августа на Спас также делали специальные букеты-обереги – маковейчики. В них вплетали цветы василька, подсолнуха, полыни, душицы, калины, мяты и мака. После освящения в церкви такой букет помогал защитить жилище от злых духов, нечистой силы и дурного ока. Маковейчики хранили возле икон до самой весны. Выбрасывать их было нельзя – этим можно было навлечь на себя беду. Освященные головки мака клали детям под подушку, чтобы сон был крепким.

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Также Маковей называли Мокрый Спас. 14 августа было принято ходить на водоемы и купаться, смывая с себя все грехи и болезни. Люди святили новые колодцы и купали скот. После Маковея купаться уже никто не ходил – лето заканчивалось и начиналась пора сбора урожая.

В этот день хорошим знамением было помогать сиротам и вдовам. Так женщинам можно было простить все незамоленные грехи.

Что можно святить на Медовый Спас

В церковь на Медовый Спас можно нести плоды первого урожая и обязательно мед и продукты пчеловодства. Вода, освященная на Мокрый Спас обладает целительной силой.

А вот алкоголь и продукты животного происхождения в церковь нести не рекомендуется.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Наши предки в этот день придерживались определенных запретов, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья. На Маковей нельзя:

  • заниматься тяжелой физической и домашней работой;
  • громко говорить и шумно праздновать;
  • ругаться и ссориться;
  • есть неосвященный мед;
  • употреблять алкоголь.

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Маковей Медовый спас
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