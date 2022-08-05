Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецепт

Готовимся к Маковею 2022. Простой рецепт Медовика.
Август - месяц трех больших праздников. В последний месяц лета отмечаем сразу три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.
Медовый спас еще называют Маковеем и готовят различную выпечку с маком и медом. Мы решили рассказать секретный рецепт Медовика, который прекрасно дополнит праздничный стол.
Торт Медовик готовить очень просто. Главное следовать рецепту и их пропорциям.
Медовик на Медовый спас - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 700 гр
- Сахар - 250 гр
- Сода - 2 чайные ложки
- Сливочное масло - 120 гр
- Яйца - 2 шт
- Мед свежий - 4 столовые ложки
- Сметана 20% - 400 гр
- Ваниль - по вкусу
- Орехи
Яйца выбираем не сильно мелкие. В кухонном комбайне или миксером взбить яйца с 2 ложками сахара.
Добавить размягченное сливочное масло к яйцам и продолжать взбивать.
Аккуратно вливаем 4 столовые ложки меда.
Сделать водяную баню и перелить полученную смесь в миску.
Готовить уникальный карамельный вкус для Медовика на водяной бане, добавить соду и хорошо помешивать 2 минуты.
Просеять муку, снять смесь с водяной дани и всыпать частями муку.
Тесто на медовик должно получиться нежной текстуры и не сильно плотное.
Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать коржи на Медовик.
Наши коржи выпекаются максимум 5 минут.
Из полученного теста выйдет 7-8 коржей.
Готовим крем для Медовика.
Холодную сметану взбить с сахаром 5 минут и добавить ваниль по вкусу.
Каждый корж обильно смазать кремом для Медовика.
Верхний слой Медовика можно посыпать крошкой от коржей или измельченными орехами.
Отправить Медовик в холодильник на 2 часа.
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