Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецепт

Медовый спас рецепт Медовика / ua.depositphotos.com

Август - месяц трех больших праздников. В последний месяц лета отмечаем сразу три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.

Медовый спас еще называют Маковеем и готовят различную выпечку с маком и медом. Мы решили рассказать секретный рецепт Медовика, который прекрасно дополнит праздничный стол.

Торт Медовик готовить очень просто. Главное следовать рецепту и их пропорциям.

Медовик на Медовый спас - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 700 гр

Сахар - 250 гр

Сода - 2 чайные ложки

Сливочное масло - 120 гр

Яйца - 2 шт

Мед свежий - 4 столовые ложки

Сметана 20% - 400 гр

Ваниль - по вкусу

Орехи

Яйца выбираем не сильно мелкие. В кухонном комбайне или миксером взбить яйца с 2 ложками сахара.

Добавить размягченное сливочное масло к яйцам и продолжать взбивать.

Аккуратно вливаем 4 столовые ложки меда.

Сделать водяную баню и перелить полученную смесь в миску.

Готовить уникальный карамельный вкус для Медовика на водяной бане, добавить соду и хорошо помешивать 2 минуты.

Просеять муку, снять смесь с водяной дани и всыпать частями муку.

Тесто на медовик должно получиться нежной текстуры и не сильно плотное.

Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать коржи на Медовик.

Наши коржи выпекаются максимум 5 минут.

Из полученного теста выйдет 7-8 коржей.

Готовим крем для Медовика.

Холодную сметану взбить с сахаром 5 минут и добавить ваниль по вкусу.

Каждый корж обильно смазать кремом для Медовика.

Верхний слой Медовика можно посыпать крошкой от коржей или измельченными орехами.

Отправить Медовик в холодильник на 2 часа.

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