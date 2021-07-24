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День ветеринара в Украине 2021: дата, интересные факты о профессии

24 июля 2021, 10:27

Главред расскажет, когда в Украине отмечают День ветеринара и почему это одна из самых опасных профессий

День ветеринара в Украине 2021
День ветеринара в Украине 2021 / newokruga.ru

Профессиональный праздник лекари братьев наших меньших ежегодно отмечают во второе воскресенье августа указом президента Украины от 2001 года.

В 2021 году День работников ветеринарной медицины выпадает на 8 августа. Цель праздника - отметить вклад работников сферы в обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и окружающей среды. Усилиями ветеринарных врачей предотвращаются эпидемии болезней животных, которые могли привести к серьезным последствиям.

В этот день выдающихся работников сферы награждают грамотами и благодарностями. Они получают премии и приятные памятные подарки. Как будем отдыхать в августе, читайте в нашем материале: Праздники в августе 2021: День Независимости, день ВСУ и День строителя – даты.

День ветеринара в Украине 2021: картинки, открытки
День ветеринара 2021 картинки

Интересные факты о профессии ветеринар

  • Собака – самый частый пациент ветеринарного врача.
  • Ветеринар "женская" профессия – лечат животных 80% женщин.
  • Ветеринар не может быть узконаправленным специалистом – это универсальный доктор.
  • Профессия – одна из самых востребованных на рынке труда.
  • Доктор Айболит – одна из самых любимых профессий у детей. Многие дети мечтают помогать животным преодолевать болезни.
  • 60% возбудителей заболеваний люди подхватывают от животных. Поэтому очень важно вовремя предотвратить развитие эпидемий заболеваний.
  • Профессия ветеринара в 9 раз опаснее профессии врача, лечащего людей. 40% работников минимум 1 раз лечились от инфекционных заболеваний, полученных на работе. "Профессиональной" болезнью часто является стригущий лишай.
  • У многих работников ветеринарии есть домашние любимцы. И чем больше опыт работы – тем больше у них пушистых друзей.
День ветеринара 2021 в Украине: открытки, картинки
День ветеринара 2021 открытки

праздник День ветеринара
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