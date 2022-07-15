Праздники в августе 2022 в Украине: День Независимости, День ВВС, День строителя – как будем отдыхать

Важные профессиональные, международные и православные праздники и памятные даты.
В последнем месяце лета страна отмечает свой 31-й день рождения – День Независимости, свои профессиональнее праздники отмечают Военно Воздушные Силы Украины и войска связи ВСУ. Будут ли в августе дополнительные выходные, расскажет Главред.
Какие государственные и профессиональные праздники ждут украинцев в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
В августе украинцы будут работать 23 дня. Отдыхать согласно календарному графику выходных – 8 дней: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 августа. В связи с продлением военного положения в Украине до 25 августа, который отменяет положение КЗоТ по определению выходных и праздничных дней, День Независимости 24 августа будет рабочим днем, который будет оплачиваться в обычном порядке.
- Праздники в августе 2022 – Украина
- Православные праздники в августе 2022
- Международные праздники в августе
Праздники в августе 2022 – Украина
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – День аэромобильных войск.
- 5 августа – Международный день светофора.
- 7 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира.
- 12 августа – Международный день молодежи.
- 14 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.
- 15 августа – День археолога.
- 19 августа – День пасечника.
- 23 августа – День Государственного Флага Украины.
- 24 августа – День Независимости Украины.
- 27 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.
- 28 августа – День шахтера.
Православные праздники в августе 2022
На третий месяц лета приходится несколько важных православных праздников и Успенский пост 2022, который продлится 2 недели с 14 по 27 августа. На начало месяца приходится День Ильи, а Медовый Спас 202214 августа открывает череду летних Спасов, среди которых также Яблочный Спас 2022 в праздник Преображение Господне 19 августа и Ореховый Спас 29 августа. Также в конце лета 28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Международные праздники в августе
- 1августа – День подруги.
- 3 августа – День арбуза.
- 9 августа – День книголюбов.
- 11 августа – День сына и дочери.
- 16 августа – День малинового варенья.
- 20 августа – Всемирный день лени.
- 21 августа – Международный день без косметики и макияжа.
- 27 августа – День сала.
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