День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

Поздравления, картинки и открытки ко Дню ветеринара в Украине - в подборке Главреда
Профессия ветеринара увлекательная и в то же время считается одной из самых опасных. Ведь одной из самых главных задач лечащих врачей животных – предотвращение различных эпидемий, которые переносят братья наши меньшие.
А чем уникальная работа Айболита - читайте в нашем материале: День ветеринара в Украине 2021: дата, интересные факты о профессии.
Кроме того, сегодня отмечается День строителя. Поздравить родных и коллег можно милыми открытками, в нашей подборке: День строителя в Украине: когда отмечают, душевные поздравления и картинки.
Также в мире отмечают еще один важный для всех любителей пушистиков праздник Всемирный день кошек.
День ветеринара: поздравления, картинки и открытки
Сегодня праздник ваш прекрасный,
Мои примите поздравления,
Ветеринаром стать решили
И это верное решение.
Пускай работа вдохновляет,
Пусть не кусают пациенты,
А жизнь пусть вашу наполняют
Лишь только светлые моменты.
***
С Днем ветеринара я вас поздравляю,
От всей души вам радости желаю!
Спешите вы к нашим питомцам всегда,
Когда приключилась большая беда.
Кто лапу поранил, кто хвост прищемил,
Вы лечите тех, кто нам дорог и мил.
Мы вам благодарны за ваше тепло,
За ловкие руки, за сердца добро!
Желаем успеха в работе всегда,
Пусть мимо проходят невзгоды, беда.
Успех пусть приходит, удача пусть ждет,
И пусть, как награда, в дом счастье придет!
***
Ветеринар – работа непростая,
Но я гуманнее профессии не знаю,
Чем братьев меньших от беды спасать,
От хворей и болячек исцелять!
На каждого души у вас хватает,
Ведь доброе и кошка понимает!
Спасибо вам за душу золотую,
За то, что выбрали работу вы такую!
Желаю жить спокойно и свободно,
Кроить свою судьбу, как вам угодно!
Желаю счастья, веры и тепла!
И чтоб любовь взаимною была!
***
Не профессия, а дар —
Славься ты, ветеринар!
Будь то утро или ночь,
Он сумеет всем помочь!
Лечит всех — не ест, не спит,
Для животных — Айболит!
Ведь больных своих зверей
Даже жальче, чем людей!
Мы желаем вам самим
Быть здоровым, молодым!
И терпенья, и удачи!
Приз для вас – концерт кошачий!
***
В День ветеринара – прими мои поздравления и наилучшие пожелания! Зная тебя, я могу сказать, что есть на свете волшебство и исходит оно из таких вот ласковых рук! Ты возвращаешь питомцам здоровье, а их хозяевам – счастье! Поздравляю еще раз! Живи богато, весело, неповторимо!
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Поздравляем замечательных людей, которые посвятили себя здоровью наших меньших братьев. Дорогие наши Айболиты, пускай в вашей жизни будут только светлые полосы, радостные моменты и теплые взаимоотношения. Пускай удача никогда не показывает вам острые зубки и коготки, а будет к вам благосклонной и ласковой, как и ваши благодарные, пушистые пациенты. Желаем всегда быть здоровыми, успешными и очень счастливыми. С праздником!
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Поздравляю с Днём ветеринара и хочу пожелать всегда стоять на страже здоровья наших любимых питомцев, получая взамен щедрую благодарность их хозяев, ласку и искреннюю доброту исцелённых животных. Желаю быть самым лучшим доктором Айболитом, который всегда справится с любой бедой.