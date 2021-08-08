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День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

8 августа 2021, 01:37

Поздравления, картинки и открытки ко Дню ветеринара в Украине - в подборке Главреда

День ветеринара
День ветеринара / chegg.com

Профессия ветеринара увлекательная и в то же время считается одной из самых опасных. Ведь одной из самых главных задач лечащих врачей животных – предотвращение различных эпидемий, которые переносят братья наши меньшие.

А чем уникальная работа Айболита - читайте в нашем материале: День ветеринара в Украине 2021: дата, интересные факты о профессии.

Кроме того, сегодня отмечается День строителя. Поздравить родных и коллег можно милыми открытками, в нашей подборке: День строителя в Украине: когда отмечают, душевные поздравления и картинки.

Также в мире отмечают еще один важный для всех любителей пушистиков праздник Всемирный день кошек.

День ветеринара: поздравления, картинки и открытки

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Сегодня праздник ваш прекрасный,

Мои примите поздравления,

Ветеринаром стать решили

И это верное решение.

Пускай работа вдохновляет,

Пусть не кусают пациенты,

А жизнь пусть вашу наполняют

Лишь только светлые моменты.

***

С Днем ветеринара я вас поздравляю,

От всей души вам радости желаю!

Спешите вы к нашим питомцам всегда,

Когда приключилась большая беда.

Кто лапу поранил, кто хвост прищемил,

Вы лечите тех, кто нам дорог и мил.

Мы вам благодарны за ваше тепло,

За ловкие руки, за сердца добро!

Желаем успеха в работе всегда,

Пусть мимо проходят невзгоды, беда.

Успех пусть приходит, удача пусть ждет,

И пусть, как награда, в дом счастье придет!

День ветеринара 2021: картинки, поздравления, открытки
День ветеринара картинки
День ветеринара 2021: картинки, поздравления, открытки
С днем ветеринара открытки

***

Ветеринар – работа непростая,

Но я гуманнее профессии не знаю,

Чем братьев меньших от беды спасать,

От хворей и болячек исцелять!

На каждого души у вас хватает,

Ведь доброе и кошка понимает!

Спасибо вам за душу золотую,

За то, что выбрали работу вы такую!

Желаю жить спокойно и свободно,

Кроить свою судьбу, как вам угодно!

Желаю счастья, веры и тепла!

И чтоб любовь взаимною была!

***

Не профессия, а дар —

Славься ты, ветеринар!

Будь то утро или ночь,

Он сумеет всем помочь!

Лечит всех — не ест, не спит,

Для животных — Айболит!

Ведь больных своих зверей

Даже жальче, чем людей!

Мы желаем вам самим

Быть здоровым, молодым!

И терпенья, и удачи!

Приз для вас – концерт кошачий!

День ветеринара 2021: картинки, поздравления, открытки
День ветеринара поздравления

***

В День ветеринара – прими мои поздравления и наилучшие пожелания! Зная тебя, я могу сказать, что есть на свете волшебство и исходит оно из таких вот ласковых рук! Ты возвращаешь питомцам здоровье, а их хозяевам – счастье! Поздравляю еще раз! Живи богато, весело, неповторимо!

***

Поздравляем замечательных людей, которые посвятили себя здоровью наших меньших братьев. Дорогие наши Айболиты, пускай в вашей жизни будут только светлые полосы, радостные моменты и теплые взаимоотношения. Пускай удача никогда не показывает вам острые зубки и коготки, а будет к вам благосклонной и ласковой, как и ваши благодарные, пушистые пациенты. Желаем всегда быть здоровыми, успешными и очень счастливыми. С праздником!

День ветеринара 2021: картинки, поздравления, открытки
День ветеринара открытки

***

Поздравляю с Днём ветеринара и хочу пожелать всегда стоять на страже здоровья наших любимых питомцев, получая взамен щедрую благодарность их хозяев, ласку и искреннюю доброту исцелённых животных. Желаю быть самым лучшим доктором Айболитом, который всегда справится с любой бедой.

День ветеринара 2021: картинки, поздравления, открытки
День ветеринара 2021 картинки
День ветеринара 2021: картинки, поздравления, открытки
День ветеринара открытки и картинки
День ветеринара 2021: картинки, поздравления, открытки
Поздравления с Днем ветеринара
День ветеринара 2021: картинки, поздравления, открытки
День ветеринара картинки и поздравления

праздник День ветеринара
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