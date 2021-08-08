Всемирный день кошек 2021: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления

Когда отмечают Всемирный день кошек и к чему готовиться, если животное чихает - в материале Главреда
Кошка – самое распространенное домашнее животное в мире. Неудивительно, что у пушистиков есть свой собственный праздник.
Котолюбы всего мира ежегодно объединяются 8 августа, ведь именно сегодня – Всемирный день кошек. Праздник на международном уровне отмечают с 2002 года по инициативе Международного фонда защиты животных.
В Европе также существует неофициальный День кота. Его отмечают 17 февраля.
Кошки всегда считались мистическими животными. А в Древнем Египте их почитали наравне с богами. Богиня плодородия, радости и женской красоты Баст изображалась в виде кошки.
День кошки: приметы и поверья
К Всемирному дню кошки Главред собрал приметы и поверья, связанные с мурлыкающими домашними любимцами.
- Впустить кошку в новое жилье – считается, что она прогонит злых духов и наладит контакт с домовым.
- Нельзя целовать кошку в нос – согласно поверью, при таком поцелует открывается канал по которому от человека уходит энергия.
- Черная кошка в доме отводит беду. Если перешла дорогу – предупреждает об опасности, а не свидетельствует о ней.
- Приютить рыжего кота – к счастью и достатку. Кроме того, рыжик поможет привлечь в жизнь любовь.
- Кошка собирает на себя всю негативную энергию хозяина, словно магнит.
- Если строптивая кошка начала ластится к хозяину – к подарку или хорошим известиям.
- Кошка сворачивается в клубок и прячет нос – к похолоданию.
- Животное чихает рядом с парой – к скорой свадьбе.
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День кошки: картинки, открытки и поздравления
Всемирный день кошек сегодня, вот так!
И это для многих совсем не пустяк.
В день кошек хочу, чтоб они не болели,
Чтоб радостным блеском глаза их горели.
Пусть громко мурлычут и дарят покой,
Всегда пусть находят дорогу домой.
Приносят нам кошки тепло и уют,
Пускай же они в каждом доме живут!
***
Всех любителей мурлык,
Тех, кто к нежностям привык,
Поздравляю с Днем котов,
Ваш котэ уже готов?
Валерьянку открывай,
Корм кошачий насыпай.
Он — любимец теть и дядь,
Угощай зверька и гладь,
А тебе желаю я,
Котик чтоб не рвал белья,
Со стола не воровал,
Елку дома не ронял,
Сил пусть котик придает,
И любовь взамен дает.
***
Всех "кошатников" поздравить
С днем волшебным я хочу.
Пожелание здоровья
Всем усатым промурчу.
Стресс снимают пусть исправно
Кошки милые всегда,
Ведь когда пушистик рядом
Все, что кроме — ерунда.
***
Кошки на свете любые бывают,
Но в нас одно они вызывают —
Счастье и радость их лицезреть,
Можно на них вечно смотреть.
Они грациозны, вольны и красивы,
Желаем мы в День кошек всемирный
Здоровья животным, терпение растить,
Счастливыми с ними всегда рядом быть.
***
С прекрасным, всемирным днем кошек,
Торжественно вас поздравляю.
Пушистикам нашим любимым,
Домашними всем быть желаю.
Не будет пусть брошенных кошек,
Ведь так они любят людей.
Возьмите вы мягкое счастье,
В семью и в свой дом вы смелей!