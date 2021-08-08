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Всемирный день кошек 2021: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления

8 августа 2021, 04:22

Когда отмечают Всемирный день кошек и к чему готовиться, если животное чихает - в материале Главреда

Всемирный день кошки 2021
Всемирный день кошки 2021 / oir.mobi

Кошка – самое распространенное домашнее животное в мире. Неудивительно, что у пушистиков есть свой собственный праздник.

Котолюбы всего мира ежегодно объединяются 8 августа, ведь именно сегодня – Всемирный день кошек. Праздник на международном уровне отмечают с 2002 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

В Европе также существует неофициальный День кота. Его отмечают 17 февраля.

Кошки всегда считались мистическими животными. А в Древнем Египте их почитали наравне с богами. Богиня плодородия, радости и женской красоты Баст изображалась в виде кошки.

День кошки: приметы и поверья

К Всемирному дню кошки Главред собрал приметы и поверья, связанные с мурлыкающими домашними любимцами.

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  • Впустить кошку в новое жилье – считается, что она прогонит злых духов и наладит контакт с домовым.
  • Нельзя целовать кошку в нос – согласно поверью, при таком поцелует открывается канал по которому от человека уходит энергия.
  • Черная кошка в доме отводит беду. Если перешла дорогу – предупреждает об опасности, а не свидетельствует о ней.
  • Приютить рыжего кота – к счастью и достатку. Кроме того, рыжик поможет привлечь в жизнь любовь.
  • Кошка собирает на себя всю негативную энергию хозяина, словно магнит.
  • Если строптивая кошка начала ластится к хозяину – к подарку или хорошим известиям.
  • Кошка сворачивается в клубок и прячет нос – к похолоданию.
  • Животное чихает рядом с парой – к скорой свадьбе.

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День кошки: картинки, открытки и поздравления

Всемирный день кошек сегодня, вот так!

И это для многих совсем не пустяк.

В день кошек хочу, чтоб они не болели,

Чтоб радостным блеском глаза их горели.

Пусть громко мурлычут и дарят покой,

Всегда пусть находят дорогу домой.

Приносят нам кошки тепло и уют,

Пускай же они в каждом доме живут!

***

Всех любителей мурлык,

Тех, кто к нежностям привык,

Поздравляю с Днем котов,

Ваш котэ уже готов?

Валерьянку открывай,

Корм кошачий насыпай.

Он — любимец теть и дядь,

Угощай зверька и гладь,

А тебе желаю я,

Котик чтоб не рвал белья,

Со стола не воровал,

Елку дома не ронял,

Сил пусть котик придает,

И любовь взамен дает.

Всемирный день кошки 2021: картинки, открытки, поздравления
Всемирный день кошки картинки

***

Всех "кошатников" поздравить

С днем волшебным я хочу.

Пожелание здоровья

Всем усатым промурчу.

Стресс снимают пусть исправно

Кошки милые всегда,

Ведь когда пушистик рядом

Все, что кроме — ерунда.

Всемирный день кошки 2021: картинки, открытки, поздравления
Всемирный день кошки открытки

***

Кошки на свете любые бывают,

Но в нас одно они вызывают —

Счастье и радость их лицезреть,

Можно на них вечно смотреть.

Они грациозны, вольны и красивы,

Желаем мы в День кошек всемирный

Здоровья животным, терпение растить,

Счастливыми с ними всегда рядом быть.

***

С прекрасным, всемирным днем кошек,

Торжественно вас поздравляю.

Пушистикам нашим любимым,

Домашними всем быть желаю.

Не будет пусть брошенных кошек,

Ведь так они любят людей.

Возьмите вы мягкое счастье,

В семью и в свой дом вы смелей!

Всемирный день кошки 2021: картинки, открытки, поздравления
Всемирный день кошек поздравления
Всемирный день кошки 2021: картинки, открытки, поздравления
День кошки 8 августа
Всемирный день кошки 2021: картинки, открытки, поздравления
День кошки 2021 картинки
Всемирный день кошки 2021: картинки, открытки, поздравления
Всемирный день кошки 2021 открытки
Всемирный день кошки 2021: картинки, открытки, поздравления
День кошки картинки и поздравления

праздник День кошек
Сейчас вы просматриваете новость «Всемирный день кошек 2021: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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