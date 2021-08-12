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Международный день молодежи в Украине: история, картинки и поздравления к празднику

12 августа 2021, 04:22

Когда Украина отмечает День молодежи и в какой стране больше всего безработных молодых людей, узнал Главред

Международный день молодежи
Международный день молодежи / izvestia.kharkov.ua

Ежегодно под эгидой ООН 12 августа отмечается праздник Международный день молодежи.

С 2022 года Украина присоединится к чествованию данного мероприятия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому празднование Дня молодежи переносится на 12 августа.

Напомним, что в Украине праздник Дня молодежи с 1994 года отмечали в последнее воскресенье июня.

В указе президента отмечается, что праздник День молодежи 12 августа поддержит евроинтеграционные стремления украинцев и утверждения ценностей свободы и демократии.

"Украина будет отмечать День молодежи со всем миром", - подчеркнул Зеленский.

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Международный день молодежи: интересные факты

  • Согласно классификации ООН, молодыми считаются люди в возрасте от 15 до 24 лет. Однако ВОЗ считает, что молодость длится дольше – с 18 до 44 лет.
  • На сегодняшний день большая часть молодежи во всем мире – безработная. Больше всего безработных в Южноафриканской Республике.
  • Современные молодые люди делятся на поколения миллениалов и зуммеров. Миллениалы постарше, зуммеры до 20 лет. Зуммеры – первое поколение, которое не знало времени без компьютеров и смартфонов.
  • Новые поколения, которые "родились со смартфоном в руке", уделяют внимание человеческим ценностям и отношениям в семье. Обдуманно подходят к глобальным вопросам.
  • Больше всего молодых людей проживает в странах Азии. Меньше – в Западной Европе и Японии.

Международный день молодежи: открытки, картинки, поздравления

С Днём молодёжи поздравляю!

Пусть юность ходит по пятам,

Приносит радости без края,

И дарит веру в чудеса.

Пускай горит на горизонте

Мечта волшебным огоньком,

Живёт любовь в любом сезоне,

И белый ангел за плечом!

Международный день молодежи: открытки, картинки, поздравления
Международный день молодежи картинки

***

С днём молодёжи! Успеха и счастья!

Пусть ярким фонтаном энергия бьёт,

Мечты твои будут всегда исполняться,

Во всех начинаниях впредь повезёт!

И пусть любопытство твоё возрастает,

Захочется всё в этом мире узнать,

Удача надёжно крылом обнимает,

И все твои дни протекают на "пять"!

***

Тех, кто живёт на кураже,

У кого молодость в душе.

С днем молодёжи поздравляем,

И быть активными желаем.

Встреч ярких, радостных, веселья,

Всегда хорошего Вам настроения.

Вы будьте счастливы, любимы,

Все дни удачны и неповторимы.

Международный день молодежи: открытки, картинки, поздравления
С днем молодежи картинки

***

В этот день поздравления могут принимать все те, у кого душа молода, сердце любит, а глаза сияют от счастья. Пускай такое состояние сопровождает вас всю жизнь. Желаем каждому здоровья — крепче, чем алмаз, страсти — жарче, чем огонь, а жизни — ярче, чем свет солнца. Долголетия вам, ежедневного удовольствия и мирного неба над головой.

***

С Международным днем молодежи! Желаю сохранять оптимизм, жить в вечном движении, дышать полной грудью! Пусть в жизни будет много ярких эмоций, интересных событий и талантливых людей! Будьте дерзкими в своих желаниях и последовательными в их исполнении!

Международный день молодежи: открытки, картинки, поздравления
Международнй день молодежи поздравления и картинки

***

Поздравляю тебя с Днем молодежи и желаю тебе яркой счастливой жизни, много красочных событий, всяческих успехов и чудесных перспектив! Пускай все твои заветные мечты легко осуществляются, ведь тебе все под силу! Желаю тебе ощущать молодость и телом, и душой и просто наслаждаться каждым мгновением!

Международный день молодежи: открытки, картинки, поздравления
День молодежи открытки и картинки
Международный день молодежи: открытки, картинки, поздравления
День молодежи поздравления
Международный день молодежи: открытки, картинки, поздравления
Международный день молодежи 2021 картинки

День молодежи
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