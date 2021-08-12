Международный день молодежи в Украине: история, картинки и поздравления к празднику

Когда Украина отмечает День молодежи и в какой стране больше всего безработных молодых людей, узнал Главред
Ежегодно под эгидой ООН 12 августа отмечается праздник Международный день молодежи.
С 2022 года Украина присоединится к чествованию данного мероприятия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому празднование Дня молодежи переносится на 12 августа.
Напомним, что в Украине праздник Дня молодежи с 1994 года отмечали в последнее воскресенье июня.
В указе президента отмечается, что праздник День молодежи 12 августа поддержит евроинтеграционные стремления украинцев и утверждения ценностей свободы и демократии.
"Украина будет отмечать День молодежи со всем миром", - подчеркнул Зеленский.
Международный день молодежи: интересные факты
- Согласно классификации ООН, молодыми считаются люди в возрасте от 15 до 24 лет. Однако ВОЗ считает, что молодость длится дольше – с 18 до 44 лет.
- На сегодняшний день большая часть молодежи во всем мире – безработная. Больше всего безработных в Южноафриканской Республике.
- Современные молодые люди делятся на поколения миллениалов и зуммеров. Миллениалы постарше, зуммеры до 20 лет. Зуммеры – первое поколение, которое не знало времени без компьютеров и смартфонов.
- Новые поколения, которые "родились со смартфоном в руке", уделяют внимание человеческим ценностям и отношениям в семье. Обдуманно подходят к глобальным вопросам.
- Больше всего молодых людей проживает в странах Азии. Меньше – в Западной Европе и Японии.
Международный день молодежи: открытки, картинки, поздравления
С Днём молодёжи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.
Пускай горит на горизонте
Мечта волшебным огоньком,
Живёт любовь в любом сезоне,
И белый ангел за плечом!
***
С днём молодёжи! Успеха и счастья!
Пусть ярким фонтаном энергия бьёт,
Мечты твои будут всегда исполняться,
Во всех начинаниях впредь повезёт!
И пусть любопытство твоё возрастает,
Захочется всё в этом мире узнать,
Удача надёжно крылом обнимает,
И все твои дни протекают на "пять"!
***
Тех, кто живёт на кураже,
У кого молодость в душе.
С днем молодёжи поздравляем,
И быть активными желаем.
Встреч ярких, радостных, веселья,
Всегда хорошего Вам настроения.
Вы будьте счастливы, любимы,
Все дни удачны и неповторимы.
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В этот день поздравления могут принимать все те, у кого душа молода, сердце любит, а глаза сияют от счастья. Пускай такое состояние сопровождает вас всю жизнь. Желаем каждому здоровья — крепче, чем алмаз, страсти — жарче, чем огонь, а жизни — ярче, чем свет солнца. Долголетия вам, ежедневного удовольствия и мирного неба над головой.
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С Международным днем молодежи! Желаю сохранять оптимизм, жить в вечном движении, дышать полной грудью! Пусть в жизни будет много ярких эмоций, интересных событий и талантливых людей! Будьте дерзкими в своих желаниях и последовательными в их исполнении!
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Поздравляю тебя с Днем молодежи и желаю тебе яркой счастливой жизни, много красочных событий, всяческих успехов и чудесных перспектив! Пускай все твои заветные мечты легко осуществляются, ведь тебе все под силу! Желаю тебе ощущать молодость и телом, и душой и просто наслаждаться каждым мгновением!