Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

В преддверии юбилея Независимости украинцы насладятся длинными выходными
24 августа в Украине отмечают День Независимости. Это государственный праздник, поэтому этот вторник – нерабочий.
В августе 21 рабочий и 10 праздничных и выходных дней. Нерабочие субботы и воскресенья : 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.
Выходные дни на День Независимости
Рабочий день 23 августа в понедельник, переносится на субботу 28. Таким образом украинцы смогут праздновать день рождения Украины четыре дня: 21, 22, 23, 24 – выходные дни.
Праздники в августе 2021 Украина
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 5 августа – Международный день светофора.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.
- 12 августа – Международный день молодежи.
- 13 августа – Международный день левши.
- 14 августа – Первый Медовый Спас (Маковей), а также начало Успенского поста.
- 15 августа – День археолога; Всемирный день бездомных животных.
- 19 августа – Преображение Господне или Второй Яблочный Спас; День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.
- 23 августа – День Государственного Флага Украины.
- 24 августа – День Независимости Украины.
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
- 29 августа – Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.
- 30 августа – День шахтера.
Календарь праздников на 2021 год
2021 год богат на всевозможные праздники. В календарь выходных вносят как государственные, так и церковные праздники. Украина обнародовала даты официальных выходных. Когда можно будет провести дополнительный день с семьей, читайте в материале календарь на 2021 с праздничными днями.
Автор: Olena Stronh