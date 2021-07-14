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Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

14 июля 2021, 06:11

В преддверии юбилея Независимости украинцы насладятся длинными выходными

Выходные дни в августе 2021 Украина
Выходные дни в августе 2021 Украина / kakoyprazdnik.com

24 августа в Украине отмечают День Независимости. Это государственный праздник, поэтому этот вторник – нерабочий.

В августе 21 рабочий и 10 праздничных и выходных дней. Нерабочие субботы и воскресенья : 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Выходные дни на День Независимости

Рабочий день 23 августа в понедельник, переносится на субботу 28. Таким образом украинцы смогут праздновать день рождения Украины четыре дня: 21, 22, 23, 24 – выходные дни.

Праздники в августе 2021 Украина

  • 1 августа – День инкассатора.
  • 2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
  • 5 августа – Международный день светофора.
  • 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.
  • 9 августа – Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.
  • 12 августа – Международный день молодежи.
  • 13 августа – Международный день левши.
  • 14 августа – Первый Медовый Спас (Маковей), а также начало Успенского поста.
  • 15 августа – День археолога; Всемирный день бездомных животных.
  • 19 августа – Преображение Господне или Второй Яблочный Спас; День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.
  • 23 августа – День Государственного Флага Украины.
  • 24 августа – День Независимости Украины.
  • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
  • 29 августа – Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.
  • 30 августа – День шахтера.

Календарь праздников на 2021 год

2021 год богат на всевозможные праздники. В календарь выходных вносят как государственные, так и церковные праздники. Украина обнародовала даты официальных выходных. Когда можно будет провести дополнительный день с семьей, читайте в материале календарь на 2021 с праздничными днями.

Автор: Olena Stronh
День Независимости Украины Календарь выходных 2021 в Украине
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