Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

День шахтера в Украине 2021 / narodna-pravda.ua

День работников угольной промышленности в Украине ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. В 2021 году День шахтера выпадает на 29 августа.

Профессиональный праздник учрежден в 1993 году, указом президента Леонида Кучмы. Цель этого праздника обратить внимание на проблемы отрасли – профессия шахтера остается одной из самых опасных. А вклад труда шахтеров в украинскую экономику – колоссальный. В последние годы наблюдается значительное сокращение численности работников: за 16 лет отрасль "поредела" на 74%.

Традиционно вспоминают вклад в развитие угольной промышленности Алексея Стаханова. Он добыл рекордные 102 тонны угля 31 августа 1935 года. Норма добычи – 7 тонн.

День шахтера в Украине: традиции праздника

В этот день в городах Украины устраивают массовые гуляния, на площадях проходят концерты и торжественные мероприятия. Выдающиеся работники промышленности награждаются грамотами и памятными подарками. Также в этот день вспоминают погибших во время работы.

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Интересные факты о профессии шахтер

Свою смену шахтеры называют "крайней", а не последней.

Во время работы в шахте уровень шума достигает 80 децибел – что сравнимо с работающим мотоциклом с глушителем.

Самая глубокая шахта в мире находится в ЮАР. Ее глубина – 4, 5 км. Каждый день ее обслуживают 35 тысяч человек.

В годы Второй мировой войны большинство шахтеров в Советском Союзе были женщинами.

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Ранее в шахтах существовали "табакотрусы". Эти люди следили за тем, чтобы в шахту не проносили спички и табачные изделия – ведь курение под землей могло обернуться трагедией.

Слово "тормозок", обозначающее еду которую берут на работу - часть сленга шахтеров.

У шахтеров есть свои приметы. Если что-то забыл дома, ни в коем случае нельзя возвращаться – это к несчастью.

День шахтера: поздравления, картинки

День шахтера картинки