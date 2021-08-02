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Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

2 августа 2021, 14:11

Когда украинцы чтят нелегкий труд представителей угольной промышленности - в материале Главреда

День шахтера в Украине 2021
День шахтера в Украине 2021 / narodna-pravda.ua

День работников угольной промышленности в Украине ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. В 2021 году День шахтера выпадает на 29 августа.

Профессиональный праздник учрежден в 1993 году, указом президента Леонида Кучмы. Цель этого праздника обратить внимание на проблемы отрасли – профессия шахтера остается одной из самых опасных. А вклад труда шахтеров в украинскую экономику – колоссальный. В последние годы наблюдается значительное сокращение численности работников: за 16 лет отрасль "поредела" на 74%.

Традиционно вспоминают вклад в развитие угольной промышленности Алексея Стаханова. Он добыл рекордные 102 тонны угля 31 августа 1935 года. Норма добычи – 7 тонн.

День шахтера в Украине: традиции праздника

В этот день в городах Украины устраивают массовые гуляния, на площадях проходят концерты и торжественные мероприятия. Выдающиеся работники промышленности награждаются грамотами и памятными подарками. Также в этот день вспоминают погибших во время работы.

Про выходные и праздничные дни 2022 года, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Интересные факты о профессии шахтер

  • Свою смену шахтеры называют "крайней", а не последней.
  • Во время работы в шахте уровень шума достигает 80 децибел – что сравнимо с работающим мотоциклом с глушителем.
  • Самая глубокая шахта в мире находится в ЮАР. Ее глубина – 4, 5 км. Каждый день ее обслуживают 35 тысяч человек.
  • В годы Второй мировой войны большинство шахтеров в Советском Союзе были женщинами.

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  • Ранее в шахтах существовали "табакотрусы". Эти люди следили за тем, чтобы в шахту не проносили спички и табачные изделия – ведь курение под землей могло обернуться трагедией.
  • Слово "тормозок", обозначающее еду которую берут на работу - часть сленга шахтеров.
  • У шахтеров есть свои приметы. Если что-то забыл дома, ни в коем случае нельзя возвращаться – это к несчастью.

День шахтера: поздравления, картинки

День шахтера 2021: картинки, поздравления
День шахтера картинки
День шахтера 2021: поздравления, открытки, картинки
С днем шахтера поздравления

День шахтера
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