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Ореховый Спас 2021: традиции, поздравления и открытки к празднику

29 августа 2021, 02:46

Главред расскажет, что сулил недозрелый орех и какие кушания подавали наши предки на стол в день Орехового Спаса

Ореховый Спас 2021
Ореховый Спас 2021 / ua.depositphotos.com/

Цикл из трех августовских Спасов завершает Ореховый или Хлебный Спас, который православные отмечают 29 августа. Этот день церковь также называет попразднество Успения Пресвятой Богородицы.

О том, когда наступало благоприятное время для заключения брака, читайте в нашем материале: Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции.

Ореховый Спас: традиции и обряды

Третьему Спасу предшествуют Медовый и Яблочный. На освящение в церковь было принято нести дары природы – фрукты, овощи мед и букеты из специальных трав, которые ставали оберегами дома. В конце августа заканчивается сбор урожая зерна, а также щедро плодоносят ореховые деревья. Предки верили, что если этот год будет богатым на орехи, следующий непременно будет хлебным. Отсюда и пошли народные названия праздника Ореховый и Хлебный.

Также в этот день на стол подавали щедрые угощения. Нельзя было обойтись без хлеба, испеченного из зерна нового урожая. Им угощали родственников и подавали милостыню.

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29 августа был также днем гаданий. Молодые девушки гадали на любовь на орехах. Первый съеденный орешек был пророческим. Так, сладковатый на вкус он сулил большую любовь, горький – ждать измен и разочарований. Недозрелый плод – к важным новостям, гнилой – предвестник беды.

Ореховый Спас: поздравления, открытки и картинки

Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.

***

С праздником! Пусть никогда не пустуют Ваши столы, чтобы мир и уют в доме царили. Желаю семейного тепла, а очаг, чтобы грел счастьем. Благополучия и крепкой, как скорлупа ореха, воли!

Ореховый Спас 2021: поздравления, открытки, картинки
Ореховый Спас поздравления

***

Пришел светлый праздник — Третий Спас. Хочется поздравить всех православных христиан с окончанием Успенского поста. Пусть в каждой семье будет вдоволь свежего хлеба и пирогов из нового урожая пшеницы. Угощайте медом, сдобой и орехами дорогих вам людей и славьте Великого Бога нашего!

***

Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.

Ореховый Спас 2021: поздравления, открытки, картинки
Ореховый Спас поздравления открытки

***

Хлебный спас — праздник для всех православных людей. Пускай в каждом доме будет хлеб, ведь именно он всему голова. Хлеб — свят, хлеб — бесценен, хлеб — незаменим. Желаем Вам благополучия, радостных известий, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей. Пускай вместе с Хлебным спасом Ваш дом пополнится урожаем из денежной нивы, стогом ежедневных сюрпризов и полным хлевом зерен счастья.

***

Спас Ореховый нагрянул,

Поздравления принимайте,

Свои души и сердца

Для добра вы раскрывайте.

Пусть Господь дает вам силы,

В жизни пусть вам помогает,

Вера светлая по жизни

Путь всегда пусть освещает.

Ореховый Спас 2021: поздравления, открытки, картинки
Ореховый Спас картинки

***

Поздравляю с Третьим Спасом,

Из орехов сделаем запасы!

Помолимся образу Нерукотворному,

Святому, чудотворному!

С молитвой проводим лето,

Пусть осень будет теплом согрета,

Пожелаем друг другу счастья,

Пусть минут нас беды и напасти!

***

Ореховый Спас добро всем припас,

Мы хлеб с орехами печём,

А под вечер непременно

Всех друзей в гости мы ждём!

Добра и счастья пожелаем,

Пусть будет нам везде успех,

И дома не слышны рыданья,

А только звонкий, детский смех!

Ореховый Спас 2021: поздравления, открытки, картинки
Поздравления с Ореховым Спасом

***

Прошел снова год, и вот,

К нам Спас Ореховый идет.

На плечах своих несет,

Радость и любовь в твой дом.

Пусть будет позади,

Горе и печаль,

А все хорошее ждет нас впереди,

На извилистом, трудном нашем пути,

Пусть ваша вера горит в душе огоньком,

И Бог защитит ваш дом.

Ореховый Спас 2021: поздравления, открытки, картинки
Ореховый Спас поздравления, картинки
Ореховый Спас 2021: поздравления, открытки, картинки
Ореховый Спас 2021 открытки, картинки
Ореховый Спас 2021: поздравления, открытки, картинки
Ореховый Спас 2021

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Ореховый спас
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