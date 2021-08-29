Ореховый Спас 2021: традиции, поздравления и открытки к празднику

Главред расскажет, что сулил недозрелый орех и какие кушания подавали наши предки на стол в день Орехового Спаса
Цикл из трех августовских Спасов завершает Ореховый или Хлебный Спас, который православные отмечают 29 августа. Этот день церковь также называет попразднество Успения Пресвятой Богородицы.
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Ореховый Спас: традиции и обряды
Третьему Спасу предшествуют Медовый и Яблочный. На освящение в церковь было принято нести дары природы – фрукты, овощи мед и букеты из специальных трав, которые ставали оберегами дома. В конце августа заканчивается сбор урожая зерна, а также щедро плодоносят ореховые деревья. Предки верили, что если этот год будет богатым на орехи, следующий непременно будет хлебным. Отсюда и пошли народные названия праздника Ореховый и Хлебный.
Также в этот день на стол подавали щедрые угощения. Нельзя было обойтись без хлеба, испеченного из зерна нового урожая. Им угощали родственников и подавали милостыню.
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29 августа был также днем гаданий. Молодые девушки гадали на любовь на орехах. Первый съеденный орешек был пророческим. Так, сладковатый на вкус он сулил большую любовь, горький – ждать измен и разочарований. Недозрелый плод – к важным новостям, гнилой – предвестник беды.
Ореховый Спас: поздравления, открытки и картинки
Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.
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С праздником! Пусть никогда не пустуют Ваши столы, чтобы мир и уют в доме царили. Желаю семейного тепла, а очаг, чтобы грел счастьем. Благополучия и крепкой, как скорлупа ореха, воли!
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Пришел светлый праздник — Третий Спас. Хочется поздравить всех православных христиан с окончанием Успенского поста. Пусть в каждой семье будет вдоволь свежего хлеба и пирогов из нового урожая пшеницы. Угощайте медом, сдобой и орехами дорогих вам людей и славьте Великого Бога нашего!
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Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.
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Хлебный спас — праздник для всех православных людей. Пускай в каждом доме будет хлеб, ведь именно он всему голова. Хлеб — свят, хлеб — бесценен, хлеб — незаменим. Желаем Вам благополучия, радостных известий, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей. Пускай вместе с Хлебным спасом Ваш дом пополнится урожаем из денежной нивы, стогом ежедневных сюрпризов и полным хлевом зерен счастья.
***
Спас Ореховый нагрянул,
Поздравления принимайте,
Свои души и сердца
Для добра вы раскрывайте.
Пусть Господь дает вам силы,
В жизни пусть вам помогает,
Вера светлая по жизни
Путь всегда пусть освещает.
***
Поздравляю с Третьим Спасом,
Из орехов сделаем запасы!
Помолимся образу Нерукотворному,
Святому, чудотворному!
С молитвой проводим лето,
Пусть осень будет теплом согрета,
Пожелаем друг другу счастья,
Пусть минут нас беды и напасти!
***
Ореховый Спас добро всем припас,
Мы хлеб с орехами печём,
А под вечер непременно
Всех друзей в гости мы ждём!
Добра и счастья пожелаем,
Пусть будет нам везде успех,
И дома не слышны рыданья,
А только звонкий, детский смех!
***
Прошел снова год, и вот,
К нам Спас Ореховый идет.
На плечах своих несет,
Радость и любовь в твой дом.
Пусть будет позади,
Горе и печаль,
А все хорошее ждет нас впереди,
На извилистом, трудном нашем пути,
Пусть ваша вера горит в душе огоньком,
И Бог защитит ваш дом.