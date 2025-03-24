Поздравления с днем рождения другу: веселые картинки и красивые слова

День рождения друга — отличный повод порадовать его искренними словами и теплыми пожеланиями! Хотите удивить именинника креативным поздравлением?
Главред собрал лучшие поздравления с днем рождения другу, которые подойдут для любого настроения — от веселых до трогательных.
Поздравления с днем рождения другу в стихах
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, везения,
Дружбы крепкой, отношений,
Верных, правильных решений.
Пусть грянуло отнюдь не восемнадцать,
Но это, безусловно, не беда.
Года мужчины — мудрости богатство,
Была б душа чиста и молода.
Пусть везет всегда тебе,
Счастья, радости в судьбе.
Кошелек чтоб не пустел,
Было б все, чего хотел.
Поздравления с днем рождения другу в прозе
От всей души желаю тебе крепкого здоровья, успехов и незабываемых ярких моментов! Пусть все цели легко достигаются, а мечты исполняются. Оставайся таким же жизнерадостным, добрым и надежным человеком. Пусть наша дружба с каждым годом становится только крепче. С праздником!
С Днем рождения, друг! Пусть в твоей жизни будет всё, о чём ты мечтаешь, и что делает тебя по-настоящему счастливым. Желаю тебе силы и решимости в достижении целей — никогда не сдавайся! Пусть здоровье будет крепким, любовь искренней, а рядом всегда будут только достойные люди!
С Днем рождения! Пусть крепкое здоровье, успех и хорошее настроение сопровождают тебя каждый день. Желаю, чтобы жизнь была наполнена яркими эмоциями, счастливыми моментами и исполнением желаний. Пусть достаток, свобода и благополучие всегда будут рядом. Радости и мира тебе!
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