Поздравления с днем рождения другу: веселые картинки и красивые слова

Вдохновляйтесь, выбирайте и радуйте своего друга яркими словами!

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Привітання з днем народження другу прикольні / Фото: Главред / Фото: Главред

День рождения друга — отличный повод порадовать его искренними словами и теплыми пожеланиями! Хотите удивить именинника креативным поздравлением?

Главред собрал лучшие поздравления с днем рождения другу, которые подойдут для любого настроения — от веселых до трогательных.

Поздравления с днем рождения другу в стихах

Поздравляю с днем рождения!

видео дня

Счастья, радости, везения,

Дружбы крепкой, отношений,

Верных, правильных решений.

Поздравления с днем рождения другу картинки / Фото: Главред

Пусть грянуло отнюдь не восемнадцать,

Но это, безусловно, не беда.

Года мужчины — мудрости богатство,

Была б душа чиста и молода.

Поздравления с днем рождения другу открытки / Фото: Главред

Пусть везет всегда тебе,

Счастья, радости в судьбе.

Кошелек чтоб не пустел,

Было б все, чего хотел.

Поздравления с днем рождения другу в прозе

От всей души желаю тебе крепкого здоровья, успехов и незабываемых ярких моментов! Пусть все цели легко достигаются, а мечты исполняются. Оставайся таким же жизнерадостным, добрым и надежным человеком. Пусть наша дружба с каждым годом становится только крепче. С праздником!

Поздравления с днем рождения другу прикольные / Фото: Главред

С Днем рождения, друг! Пусть в твоей жизни будет всё, о чём ты мечтаешь, и что делает тебя по-настоящему счастливым. Желаю тебе силы и решимости в достижении целей — никогда не сдавайся! Пусть здоровье будет крепким, любовь искренней, а рядом всегда будут только достойные люди!

Поздравления с днем рождения другу своими словами / Фото: Главред

С Днем рождения! Пусть крепкое здоровье, успех и хорошее настроение сопровождают тебя каждый день. Желаю, чтобы жизнь была наполнена яркими эмоциями, счастливыми моментами и исполнением желаний. Пусть достаток, свобода и благополучие всегда будут рядом. Радости и мира тебе!

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