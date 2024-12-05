Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024

Не упустите возможность выразить свою поддержку и признание героям этого дня!

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Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото: Главред

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил — праздник мужества, силы и преданности своей стране. Это особая дата для всех, кто защищает свободу и независимость государства.

В 2024 году поздравления звучат с особой теплотой и уважением, ведь в это непростое время украинские военные продолжают отстаивать мир и безопасность.

Главред собрал лучшие идеи поздравлений, трогательные слова благодарности и пожелания для тех, кто стоит на страже Родины. Не упустите возможность выразить свою поддержку и признание героям этого дня!

видео дня

Поздравления с Днем ВСУ в прозе

Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!

Поздравления с Днем ВСУ картинки / Фото: Главред

Поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

Поздравления с Днем ВСУ открытки/ Фото: Главред

Поздравления с Днем ВСУ в стихах

С Днем Вооруженных Сил

Поздравляем украинцев,

Чтоб спокоен каждый был -

Под защитою граница!

Поздравления с Днем ВСУ военному / Фото: Главред

Новой техники крутой

В этот праздник пожелаем,

И пусть боевой настрой

Вас вовек не покидает!

Поздравления с Днем ВСУ красивые / Фото: Главред

Спасибо герою за мир и свободу,

За счастье на Богом нам данной земле!

Всю жизнь будем помнить,

Мы не забудем, что многое должны тебе.

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