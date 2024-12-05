Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил — праздник мужества, силы и преданности своей стране. Это особая дата для всех, кто защищает свободу и независимость государства.
В 2024 году поздравления звучат с особой теплотой и уважением, ведь в это непростое время украинские военные продолжают отстаивать мир и безопасность.
Главред собрал лучшие идеи поздравлений, трогательные слова благодарности и пожелания для тех, кто стоит на страже Родины. Не упустите возможность выразить свою поддержку и признание героям этого дня!
Поздравления с Днем ВСУ в прозе
Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!
Поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
Поздравления с Днем ВСУ в стихах
С Днем Вооруженных Сил
Поздравляем украинцев,
Чтоб спокоен каждый был -
Под защитою граница!
Новой техники крутой
В этот праздник пожелаем,
И пусть боевой настрой
Вас вовек не покидает!
Спасибо герою за мир и свободу,
За счастье на Богом нам данной земле!
Всю жизнь будем помнить,
Мы не забудем, что многое должны тебе.
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