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Праздник Святого Николая Чудотворца: история и традиции

16 декабря 2022, 08:15
В середине декабря миллионы украинских детишек теребят родителей и спрашивают, доверчиво хлопая глазенками: "Через сколько дней святой Николай?". Есть ответ.
Чудотворец
Чудотворец / фото https://ua.depositphotos.com и ОНТ

Праздник Святого Николая Чудотворца: история, традиции и кому помогает

Святой Николай (Николай Чудотворец, Николай Угодник) имеет, с одной стороны, биографию довольно пеструю, а с другой ‒ в чем для христианских святых вполне, скажем так, распространенную. Считается, что он жил во времена зрелой Римской империи ‒ 270-345 годы после Рождества Христова. Якобы он был из богатой и любящей семьи. А родителей его звали Феофан (отнюдь не Нейромонах ‒ надо заметить для нынешнего молодого поколения) и Нона. И, мол, долгое время они не могли зачать ребенка, что в те времена обществом порицалось гораздо сильнее нынешнего. Но они молились, постились, слушали священника и таки смогли вымолить ребенка у Бога. Причем сына ‒ правда, взамен пообещали, что мальчик, когда вырастет, выберет себе религиозную стезю.

Про жизнь его мирскую известно мало. Зато имя Николая можно найти в списке епископов, которые принимали участие в первом Вселенском соборе 325 года. Именно его собрал император Константин Багрянородный и по факту легализировал христианскую религию в Римской империи ‒ правда, по большей части в восточных ее регионах. Считается, что при жизни Николай совершил множество чудес. Он спас от смерти трех военачальников, которых оклеветали, а также спас родной город Миру от тяжелого голода. И он якобы имел должность архиепископа Мир Ликийских.

Позже почитание святого Николая стало популярно в восточнохристианских церквях, Греции, Италии, Германии, Украине, России, Болгарии и других странах.

Как праздновать день Святого Николая

Первые упоминания почитания Николая как святого датируются VІ веком. Тогда император Юстиниан построил церковь святого Николая в Константинополе. Позже почитание святого Николая Чудотворца стало популярно в Греции, Италии, Германии, Украине, России, Болгарии и других стран.

Обычай дарить подарки, которые святой Николая готовит для детей, связывают с историей, когда он, еще будучи епископом, спас нескольких девушек от бесчестия. Они жили в бедной семье и у них не было приданого, поэтому, согласно традициям того времени, отец собирался заставить их пойти зарабатывать блудом.

Николай, узнав об этом, воспользовался наследством (не забываем, что он был из богатой семьи)– три ночи он пробирался в их дом и каждый раз незаметно закидывал через окно в комнату, где ночевали сестры, кусок золота.

Николай Чудотворец

Что означает праздник День Святого Николая

В этот день принято посещать церковь и возносить молитву святому Николаю, прося о благополучии и заступничестве. К Николаю Чудотворцу взывают в разных жизненных ситуациях.

По обычаю, в этот день принято заключать договора и союзы, считается, что святой Николай не допустит обмана.

Считается, что Николай Угодник в свой праздник обходит землю, прогоняя нечисть. В этот день нужно устроить застолье.

Главная традиция Дня святого Николая связана с подарками для детей. Считается, что послушные дети в этот день находят под подушкой или в носки сладости и подарки, а непослушные – розги или уголек.

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