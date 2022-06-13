Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать

Праздники в июле 2022 / depositphotos.com/

Второй месяц лета принесет немало профессиональных и международных праздников. Однако дополнительных выходных не принесет ни одних из них.

Какие праздники смогут отметить украинцы в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Режим военного положения, который в Украине продлен до 25 августа предусматривает 6-дневный рабочий день. В июле из 31 календарного дня выходными будут 5. Дополнительных выходных на государственные праздники не предусмотрено.

Праздники в июле 2022 – Украина

1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора.

2 июля – День налоговика Украины.

3 июля – День Военно-морских Сил Украины.

4 июля – День судебного эксперта.

6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины.

7 июля – День работника природно-заповедного дела.

10 июля – День рыбака.

11 июля – Всемирный день народонаселения.

12 июля – Всемирный день бортпроводника.

16 июля – День бухгалтера.

17 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

28 июля – День Украинской Государственности, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста.

29 июля – День системного администратора.

31 июля – День работников торговли, День флота Украины.

Православные праздники в июле 2022

В средине лета православные христиане отмечают несколько важных церковных праздников , среди которых Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля, день памяти Святых апостолов Петра и Павла – 12 июля и день памяти княгини Ольги – 24 июля.

Международные праздники в июле

Во втором месяце лета в мире отмечают довольно много интересных праздников и веселых дат.

6 июля – Всемирный день поцелуя.

7 июля – Ивана Купала (Рождество Иоанна Предтечи).

11 июля – Всемирный день шоколада.

12 июля – День фотографа.

17 июля – день рождения Диснейленда.

18 июля – День прогулок под дождем.

20 июля – Международный день торта.

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.

27 июля – день рождения гамбургера.

28 июля – День загадывания желаний.

30 июля – Международный день дружбы.

31 июля – день вспоминания любимых книжек.

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