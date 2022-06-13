Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать

Самые важные профессиональные, международные и православные праздники и памятные даты.
Второй месяц лета принесет немало профессиональных и международных праздников. Однако дополнительных выходных не принесет ни одних из них.
Какие праздники смогут отметить украинцы в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Режим военного положения, который в Украине продлен до 25 августа предусматривает 6-дневный рабочий день. В июле из 31 календарного дня выходными будут 5. Дополнительных выходных на государственные праздники не предусмотрено.
Праздники в июле 2022 – Украина
- 1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора.
- 2 июля – День налоговика Украины.
- 3 июля – День Военно-морских Сил Украины.
- 4 июля – День судебного эксперта.
- 6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины.
- 7 июля – День работника природно-заповедного дела.
- 10 июля – День рыбака.
- 11 июля – Всемирный день народонаселения.
- 12 июля – Всемирный день бортпроводника.
- 16 июля – День бухгалтера.
- 17 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
- 28 июля – День Украинской Государственности, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста.
- 29 июля – День системного администратора.
- 31 июля – День работников торговли, День флота Украины.
Православные праздники в июле 2022
В средине лета православные христиане отмечают несколько важных церковных праздников , среди которых Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля, день памяти Святых апостолов Петра и Павла – 12 июля и день памяти княгини Ольги – 24 июля.
Международные праздники в июле
Во втором месяце лета в мире отмечают довольно много интересных праздников и веселых дат.
- 6 июля – Всемирный день поцелуя.
- 7 июля – Ивана Купала (Рождество Иоанна Предтечи).
- 11 июля – Всемирный день шоколада.
- 12 июля – День фотографа.
- 17 июля – день рождения Диснейленда.
- 18 июля – День прогулок под дождем.
- 20 июля – Международный день торта.
- 23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.
- 27 июля – день рождения гамбургера.
- 28 июля – День загадывания желаний.
- 30 июля – Международный день дружбы.
- 31 июля – день вспоминания любимых книжек.
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