Преображение Господне 19 августа: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 19 августа годами ранее, какой праздник 19 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 19 августа – что произошло в мире и Украине
19 августа 1943 года Рузвельт и Черчилль подписали тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы. В этот день 1960 года совершен первый полет в космос живых существ.
Что за праздник 19 августа в Украине и мире
19 августа отмечается Всемирный день фотографии и Всемирный день гуманитарной помощи. В Украине 19 августа – День пасечника.
Какой святой праздник 19 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день отмечается праздник Преображения Господнего и второй Спас – Яблочный.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 19 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 19 августа, отметят:
Мужские имена: Юхим, Иван, Викентий.
Женские имена: Евдокия, Дарья, Мария.
Также вам может быть интересно: