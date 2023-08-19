Преображение Господне 19 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 19 августа значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 19 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 19 августа годами ранее, какой праздник 19 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 19 августа – что произошло в мире и Украине

19 августа 1943 года Рузвельт и Черчилль подписали тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы. В этот день 1960 года совершен первый полет в космос живых существ.

Что за праздник 19 августа в Украине и мире

19 августа отмечается Всемирный день фотографии и Всемирный день гуманитарной помощи. В Украине 19 августа – День пасечника.

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Какой святой праздник 19 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день отмечается праздник Преображения Господнего и второй Спас – Яблочный.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 19 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 19 августа, отметят:

Мужские имена: Юхим, Иван, Викентий.

Женские имена: Евдокия, Дарья, Мария.

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