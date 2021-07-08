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С Днем семьи 2021: красивые поздравления и открытки

8 июля 2021, 09:59

Поздравления с Днем семьи, любви и верности – стихи, открытки и душевная проза в смс от редакции Главреда.

8 июля отмечается День семьи в Украине. Корни этого праздника уходят в древность и его родоначальниками можно считать святых Петра и Февронию, которые являются покровителями христианского брака.

Пара прожила долгую семейную жизнь, однако в старости приняли решение посвятить остаток жизни служению Богу в монастыре. В своих ежедневных молитвах святые просили Господа не разлучать их смертью. Просьбы возлюбленных были услышаны, они прожили долгую жизнь в любви и уважении на земле и воссоединились на небесах в один день.

День семьи, любви и верности – поздравления

Семья — это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справится с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь!

***

Поздравляем с дивным праздником - Днем семьи, любви и верности. Пусть эти слова будут символами вашей семьи, а нежность друг к другу сохранится в ваших сердцах до конца жизни. Цените каждый миг, проведенный вместе, наполняйте его счастьем и любовью.

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***

В этот радостный и светлый день хочется поздравить и пожелать столько важных вещей! Пусть с этого дня никогда не будет ни слез, ни разочарований, пусть каждый день приносит лишь тепло и счастье. Точно знаю, что все родные и близкие всегда будут рядом, а удача и успех будут преследовать во всех начинаниях!

***

С семейным праздником вас поздравляем, и море позитива, смеха мы желаем. Пусть каждый день родные удивляют, а дочка с сыном награды получают. Чрезмерного счастья, прозрачное озеро любви, стремительный ручеек перспективных возможностей и ожиданий. Пусть разлука будет короткой, ночь — длинной, семья дружной, преданной и крепкой. Цените друг друга, о приятном мечтайте, желания деток исполняйте.

***

Сегодня мы отметим праздник

Для всех домашних - День семьи.

На всех своих дверях открой замки

Родным любовь и радость подари.

Приятные душе дари подарки

И с благодарностью сам их принимай,

Быть верным, пообещай, на веки,

Любовь от милых домочадцев получай.

***

Поздравление с Днем семьи, любви и верности мужу

Мой классный муж, мой солнца свет,Мы вместе столько светлых лет.А я, как прежде влюблена,А я, влюбленная жена.Хочу тебе я так сказать,И в этот праздник пожелать,Чтоб силой и здоровьем ты,Наполнил чашу для семьи.День верности, семьи, любви,И счастливы, как прежде мы.

С Днем семьи картинки

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Поздравление с Днем семьи, любви и верности жене

Я моей жене любимойВ день семьи хочу сказать:Ты одна — незаменима, Лучшая жена и мать!

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Поздравление с Днем семьи, любви и верности маме

В этот важный праздник желаю тебе, мамочка, чтобы семья была крепкой, чувства не угасали, а в любой сложной ситуации всегда находилось взаимопонимание! Хочу, чтобы ты не переставала улыбаться!

***

Поздравление с Днем семьи, любви и верности подруге

Подруга, я поздравляю тебя с Днём семьи, любви и верности. Желаю, чтобы в твоей семье всегда был лад и счастье, чтобы вторая половинка тебя ценила и берегла, чтобы ваша любовь ни на миг не угасала, а лишь с каждым днём придавала вам всё новых сил для совместных стремлений и радостных побед. Здоровья, мира, достатка и всех-всех благ твоей семье, подруга.

День семьи международный день семьи
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