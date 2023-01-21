С Днем Соборности Украины 2023: патриотичные поздравления в картинках и открытках

День Соборности Украины – основа, на которой держится современная страна, ее целостность и независимость. Дата имеет небольшую историю, но особенно важна во время масштабного вторжения россии и попытки владимира путина разорвать нашу страну на части.
День Соборности Украины: как отмечают
Ежегодно 22 января украинцы выходят на мосты через Днепр и создают живы цепи, выходят на площади своих городов. Этот день проводят под сине-желтыми флагами, с которых начиналась история современной Украины.
Впервые отметили и поздравили друг друга с Днем Соборности Украины в 1939 году в городе Хуст. Тогда на городской площади собрались более 30 тысяч украинцев. Они держали в руках все те же сине-желтые флаги.
После этого были попытки объявить о независимости страны Степаном Бандерой. Он объявил о восстановлении Украинской Державы и подписал Акт об этом. Документ, как и сама Украинская Держава просуществовали 10 дней – документ был уничтожен, а украинских националистов задержали представители Третьего Рейха. После победы над Германией Украина оказалась под влиянием большевиков, которые планомерно уничтожали все, что могло бы напоминать о независимости Украины.
Праздновать и поздравлять с Днем Соборности Украины продолжили только после распада СССР. В 1999 году президент Леонид Кучма сделал 22 января государственным праздником.
День Соборности Украины: поздравления, открытки и картинки
Главред предлагает поздравить с Днем Соборности Украины теплыми словами в прозе и стихах, а также отправить родным открытку или картинку с поздравлением.
З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день — із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.
Радості, здоров’я, довгих літ...
Хай до Вас добрішим буде світ!
***
Вітаємо жителів України з Днем Соборності, з днем єднання українських земель. Всім нескінченного щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затишно!
***
Поздравляю с Днем Соборности! Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.
***
День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
***
Гордо реет сине-желтый флаг
- Сегодня День соборности Украины.
Боролись мы за то, чтоб было так,
Что запад и восток всегда были едины.
И весь народ единою стеной
Хранит свой дом от бури и распада.
Воскликнем дружно всей страной
-Слава Украине! Героям слава!