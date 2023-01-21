С Днем Соборности Украины 2023: патриотичные поздравления в картинках и открытках

Выберите самые красивы и патриотичные поздравления для друзей и родных с Днем Соборности Украины.

День Соборности / УНИАН

День Соборности Украины – основа, на которой держится современная страна, ее целостность и независимость. Дата имеет небольшую историю, но особенно важна во время масштабного вторжения россии и попытки владимира путина разорвать нашу страну на части.

День Соборности Украины: как отмечают

Ежегодно 22 января украинцы выходят на мосты через Днепр и создают живы цепи, выходят на площади своих городов. Этот день проводят под сине-желтыми флагами, с которых начиналась история современной Украины.

Впервые отметили и поздравили друг друга с Днем Соборности Украины в 1939 году в городе Хуст. Тогда на городской площади собрались более 30 тысяч украинцев. Они держали в руках все те же сине-желтые флаги.

После этого были попытки объявить о независимости страны Степаном Бандерой. Он объявил о восстановлении Украинской Державы и подписал Акт об этом. Документ, как и сама Украинская Держава просуществовали 10 дней – документ был уничтожен, а украинских националистов задержали представители Третьего Рейха. После победы над Германией Украина оказалась под влиянием большевиков, которые планомерно уничтожали все, что могло бы напоминать о независимости Украины.

Праздновать и поздравлять с Днем Соборности Украины продолжили только после распада СССР. В 1999 году президент Леонид Кучма сделал 22 января государственным праздником.

День Соборности Украины: поздравления, открытки и картинки

Главред предлагает поздравить с Днем Соборности Украины теплыми словами в прозе и стихах, а также отправить родным открытку или картинку с поздравлением.

День Соборности Украины

З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день — із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

Радості, здоров’я, довгих літ...

Хай до Вас добрішим буде світ!

День соборности Украины

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Вітаємо жителів України з Днем Соборності, з днем єднання українських земель. Всім нескінченного щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затишно!

День соборности Украины

***

Поздравляю с Днем Соборности! Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.

День соборности Украины

***

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

День соборности Украины

***

Гордо реет сине-желтый флаг

- Сегодня День соборности Украины.

Боролись мы за то, чтоб было так,

Что запад и восток всегда были едины.

И весь народ единою стеной

Хранит свой дом от бури и распада.

Воскликнем дружно всей страной

-Слава Украине! Героям слава!