Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

В январе православные отмечают не только Рождество и Крещение, но и Татьянин день 2023. Этот праздник призван почтить память Татьяны Римской, которая отдала свою жизнь за веру в Христа. В этот день верующие не только идут в храм, но и следуют определенным правилам, о которых мы расскажем далее.
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День Татьяны: история праздника
Татьяна родилась в богатой по тем временам семье. Ее отец был консулом. Вся семья жила в Риме. Точных данных о рождении и смерти святой история не сохранила, но известно, что девушка жила в ІІІ веке.
Она приняла решение посвятить свою жизнь вере в Иисуса Христа, поэтому отказалась от замужества. Это не спасло ее от тех, кто пожелал обратить Татьяну в язычество и заставить поклоняться богам. Однажды ее схватили и попытались заставить поклоняться Аполлону. Вместо этого девушка помолилась Иисусу Христу. После этого идол божества рассыпался на куски, а храм, в котором он находился разрушился, погребя под собой людей. Считается также, что в идоле обитал бес, который после молитв святой сбежал.
Татьяну схватили и хотели отомстить за разрушение идола и храма, но следы пыток быстро исчезали на ее теле. На молитву Татьяны спустились с небес 4 ангела, а с неба прозвучал голос. Эти чудеса заставили поверить в Иисуса Христа и тех, кто мучил святую.
На этом мучения юной девушки не закончились. Ее заточили в храме Зевса на три дня и хотели заставить поклониться другим идолам. Однако и это им не помогло. На третий день жрецы увидели разрушенных идолов. После этого они убили Татьяну и ее отца.
День Татьяны: традиции праздника
В Татьянин день принято ходить в храм на праздничные богослужения и молиться у иконы святой великомученицы. У иконы можно поставить свечи о здравии, помолиться об успехах в учебе и работе. В день Татьяны принято молиться за учеников и студентов, так как эта святая считается покровительницей всех, кто грызет гранит науки.
К празднику Татьяниного дня пекли круглый хлеб, который напоминает солнце. Каждый член семьи отламывал себе кусочек, чтобы получить часть солнечного тепла.
Также на Руси девушки делали небольшие куклы из ткани и перьев. Их ставили в так называемый "бабий угол" в доме парня, который им нравился. Считалось, что такой знак внимания только укрепит отношения, а парень точно женится на девушке.
Когда празднуют Татьянин день? Праздник отмечается 25 января ежегодно. Можно смело поздравлять всех близких и подруг, которые носят это имя, а также студентов и учеников.
День Татьяны: запреты
На этот праздничный день существует несколько запретов, которые помогут уберечься от беды.
На день Татьяны по церковному календарю нельзя делать следующее:
- оставлять в доме грязь и беспорядок – нужно заранее навести порядок, чтобы не навлечь беду;
- 25 января в Татьянин день нельзя ссориться, спорить и участвовать в конфликтах;
- запрещено также в день Татьяны шить, вязать, штопать, вышивать и заниматься другими видами рукоделия.
Также в День Татьяны нельзя отказывать в помощи всем тем, кто нуждается. Принято давать милостыню, а также помогать всем, кто этого просит. Помощь может быть не только материальной, но и моральной – теплые слова и сердечное тепло так же дорого стоят.
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