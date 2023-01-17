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Православный календарь на февраль 2023 года: Масленица, родительская суббота и начало Великого поста

17 января 2023, 18:41
Расскажем, когда родительская суббота в феврале и самые большие праздники.
Православный календарь на февраль 2023
Православный календарь на февраль 2023 / ua.depositphotos.com

Третий месяц зимы менее наполнен праздниками, чем январь, но также ожидаем верующими из-за двунадесятых праздников и Масленицы, которая отличается весельем и подготовкой к весне. Православный календарь на февраль 2023 года поможет вам узнать, когда начнется Мясопустная неделя, а когда нужно подготовиться к двунадесятым праздникам.

Православный календарь: большие праздники

Среди больших церковных праздников в феврале 2023 года ожидается лишь один – Сретение Господне. Он отмечается 15 февраля.

Также в феврале отмечаются средние церковные праздники. Чтобы вы не спрашивали, какой сегодня праздник, мы предлагаем узнать, какие даты церковь отмечает в феврале - Трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Эта дата приходится на 12 февраля.

Церковные посты в феврале 2023

В последнем месяце зимы ожидаются сразу несколько постов – однодневные и многодневные. К однодневным постам относят ограничения, накладываемые на питание 1 февраля, 3 февраля, 17 февраля. Многодневный пост – это Великий пасхальный пост, который начинается 27 февраля и продлится 40 дней до Пасхи. Также в феврале будет две недели, когда можно забыть обо всех ограничениях – Масленица (20-26 февраля) и сплошная седмица (6-12 февраля).

Кроме того, в феврале будут такие события, как неделя Мытаря и Фарисея (5-11 февраля). Также в последнем месяце зимы ожидаются родительские субботы – Вселенская родительская суббота (мясопустная) (18 февраля).

Церковные праздники: первая неделя февраля

1 февраля 2023 года – церковный праздник Преподобного Макария Великого, Египетского.

2 февраля 2023 года - Преподобного Евфимия Великого.

3 февраля 2023 года – церковный праздник Преподобного Максима Грека.

4 февраля 2023 года - Апостола Тимофея.

5 февраля 2023 года - Неделя о мытаре и фарисее в 2023 году, Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, Собор Костромских Святых.

Православный календарь на февраль: вторая неделя

6 февраля 2023 года - Блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля 2023 года - Иконы Божией Матери "Утоли моя печали", святителя Григория Богослова.

8 февраля 2023 года – церковный праздник Преподобных Ксенофонта, супруги егo Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна.

9 февраля 2023 года - Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

10 февраля 2023 года - Преподобного Ефрема Сирина.

11 февраля 2023 года – церковный праздник Перенесение мощей cвященномученика Игнатия Богоносца. Cвятителя Лаврентия, затворника Печерского, eпископа Туровского.

12 февраля 2023 года - Неделя о блудном сыне в 2023 году, Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста. Святых Новомучеников и Исповедников Российских.

Православный календарь на февраль: третья неделя

13 февраля 2023 года - Бессребреников мучеников Кира и Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии. Cвятителя Никиты, затворника Печерского, eпископа Новгородского.

14 февраля 2023 года - Предпразднство Сретения Господня.

15 февраля 2023 года - Сретение Господа нашeго Иисуса Христа.

16 февраля 2023 года - Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.

17 февраля 2023 года - Преподобного Исидора Пелусиотского. Преподобного Кирилла Новоезерского чудотворца.

18 февраля 2023 года - Вселенская мясопустная, поминальная, родительская суббота в 2023 году, Иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

19 февраля 2023 года - Неделя о страшном суде (мясопустная) в 2023 году, Преподобного Вукола Смирнского, епископа.

С 20 по 26 февраля 2023 года - Масленица в 2023 году (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса.

Православный календарь на ферваль: третья неделя

20 февраля 2023 года - Преподобного Луки Елладского.

21 февраля 2023 года - Великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидцa из 12-ти малых пророков.

22 февраля 2023 года – церковный праздник Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.

23 февраля 2023 года - Благоверной княгини Анны Новгородской.

24 февраля 2023 года - Благоверного князя Всеволода, во cвятом Крещении Гавриила, Псковского. Пpеподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.

25 февраля 2023 года – церковный праздник Иверской иконы Божией Матери.

26 февраля 2023 года - Прощеное воскресенье в 2023 году (последний день Масленицы).

26 февраля 2023 года - Заговенье нa Великий пост в 2023 году. Неделя сыропустная в 2023 году. Воспоминание Адамова изгнания, Преподобного Мартиниана Кесарийского.

С 27 февраля по 15 апреля 2023 года - Великий пост в 2023 году.

27 февраля 2023 года - Чистый понедельник в 2023 году, начало Великого поста в 2023 году, Равноапостольного Кирила,Словенского.

28 февраля 2023 года - Виленской иконы Божией Матери.

православный календарь 2023
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