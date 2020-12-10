Украина начала праздновать Хануку: что надо знать о празднике

10 декабря – праздник Ханука, который в Украине в 2020 году отмечается по-особенному.
Счастливой и веселой Хануки в 2020 году надо желать 10 декабря.
Ханука 2020 в Украине впервые отмечается на государственном уровне: украинский лидер Владимир Зеленский предложил расширить перечень государственных религиозных праздников в Украине еще летом.
Ханука в 2020 году начинает праздноваться вечером 10 декабря – а закончится 18 декабря. Сразу отметим, что Ханука 2021 отмечается с 28 ноября по 6 декабря.
Первыми про зажжение свеч в ханукиях отрапортовали Киев и Херсон. Присоединился к ним и Хмельницкий. Праздник в этом году проходит тихо из-за карантинных ограничений.
Ханукия – это подсвечник и символ Хануки. В первый день Хануки зажигают одну свечу, на следующий – две – и так до восьми. Эта традиция напоминает евреям о чуде, когда одна лампада масла прогорела восемь суток. Именно столько времени нужно было иудеям, чтобы освятить Иерусалимский храм после отвоевания у врагов.
Что едят евреи на Хануку? На традиционный стол подают оладьи и пончики, жареные на масле, а также молочные блюда.
Ханука для детей – это время подарков и традиционной игры с четырехсторонним ханукальным волчком.