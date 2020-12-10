Украина начала праздновать Хануку: что надо знать о празднике

Ханука 2020 - Украина впервые отмечает праздник на госуровне: традиции

Счастливой и веселой Хануки в 2020 году надо желать 10 декабря.

Ханука 2020 в Украине впервые отмечается на государственном уровне: украинский лидер Владимир Зеленский предложил расширить перечень государственных религиозных праздников в Украине еще летом.

Ханука в 2020 году начинает праздноваться вечером 10 декабря – а закончится 18 декабря. Сразу отметим, что Ханука 2021 отмечается с 28 ноября по 6 декабря.

Первыми про зажжение свеч в ханукиях отрапортовали Киев и Херсон. Присоединился к ним и Хмельницкий. Праздник в этом году проходит тихо из-за карантинных ограничений.

Ханукия – это подсвечник и символ Хануки. В первый день Хануки зажигают одну свечу, на следующий – две – и так до восьми. Эта традиция напоминает евреям о чуде, когда одна лампада масла прогорела восемь суток. Именно столько времени нужно было иудеям, чтобы освятить Иерусалимский храм после отвоевания у врагов.

Что едят евреи на Хануку? На традиционный стол подают оладьи и пончики, жареные на масле, а также молочные блюда.

Ханука для детей – это время подарков и традиционной игры с четырехсторонним ханукальным волчком.

Ханукальные картинки – открытки с Ханукой

Ханука – традиции